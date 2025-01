Kevin Durant volta para briga pelo MVP da NBA

Kevin Durant está de volta à Corrida do MVP da NBA. Na atualização desta sexta-feira (24), o astro do Phoenix Suns apareceu na sexta posição do prêmio, após semanas longe da disputa. O líder, enquanto isso, segue sendo Shai Gilgeous-Alexander, craque do Oklahoma City Thunder.

A última aparição de Kevin Durant na Corrida do MVP da NBA aconteceu em 29 de novembro. Nas semanas seguintes, porém, a queda do Phoenix Suns na tabela comprometeu a disputa com camisa 35 com os demais. Assim, outros nomes, como Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, dispararam.

Durant, no entanto, teve uma grande semana pelo Suns. Nas três partidas da franquia, ele registrou uma média de 27.6 pontos e alcançou duas vitórias. Como resultado, ele tem 27.2 pontos, 6.5 rebotes e 4.1 assistências por jogo na temporada, enquanto seu time retornou à disputa pelo play-in.

Claros favoritos

Embora Durant esteja na disputa, o prêmio deve ser de Gilgeous-Alexander ou Jokic. Então, os astros de Thunder e Denver Nuggets completaram mais uma semana na ponta, com atuações espetaculares.

Gilgeous-Alexander, por exemplo, alcançou a melhor marca da carreira, com 54 pontos. Além disso, na noite seguinte marcou 31 pontos. Assim, ele é o líder de pontuação na NBA, com 32 pontos por jogo, além de 5.3 rebotes, 6.1 assistências e dois roubos.

Jokic, por sua vez, aparece entre os cinco primeiros em: pontos (30.2); rebotes (13.4); assistências (10.1); duplo-duplo (32); e triplo-duplo (20). Portanto, caminha para mais uma campanha histórica, podendo se igualar a Russell Westbrook e Oscar Robertson, como os únicos a terem uma temporada de triplo-duplo.

Com números espetaculares, a disputa vem sendo decidida pelas campanhas dos times. O Thunder, afinal, lidera a Conferência Oeste com folgas, enquanto o Denver Nuggets aparece na quarta colocação.

O único nome capaz de tomar o favoritismo dos citados é Giannis Antetokounmpo. O grego do Milwaukee Bucks tem médias de 31.3 pontos, 12 rebotes e seis assistências, sendo ainda dominante na defesa. O time de Wisconsin, enquanto isso, aparece em quarto no Leste.

Por fim, Jayson Tatum voltou ao top-5, sendo o quarto colocado esta semana. Grande nome do Boston Celtics, o astro tem médias de 27.2 pontos, 9.1 rebotes e 5.5 assistências. Enquanto isso, Karl-Anthony Towns é o quinto, sendo o destaque do New York Knicks, com 25.1 pontos, 13.9 rebotes e 3.5 assistências.

Então, confira o ranking da Corrida do MVP

1. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

4. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

6. Kevin Durant (Phoenix Suns)

7. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

8. Alperen Sengun (Houston Rockets)

9. Cade Cunningham (Detroit Pistons)

10. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

