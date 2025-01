Bronny e LeBron James recusam convite para evento da NBA

LeBron e Bronny James já fizeram história na NBA se tornando a primeira dupla de pai e filho a atuarem juntos. Mas recusaram a chance de levar a incrível façanha (ainda) mais adiante. Segundo o jornalista Chris Haynes, a liga convidou ambos para participarem do Concurso de Habilidades do All-Star Game desse ano. Os jogadores do Los Angeles Lakers, no entanto, decidiram não competir no evento.

A recusa, antes de tudo, mantém uma postura da carreira do astro do time angelino. Ele vai participar do Jogo das Estrelas pela 21a vez seguida, mas nunca esteve em um dos eventos de sábado. A única diferença nessa temporada, na verdade, é o concurso para que foi convidado. Anteriormente, a NBA sondou LeBron várias vezes – e sempre recebeu “não” – para competir no Torneio de Enterradas.

Além disso, Haynes apurou que a família James recusou mais um convite da NBA para o fim de semana festivo. Para um evento bem diferente e nada que envolvesse pai e filho. “Bronny também esteve entre os jogadores da G League convidados para fazer parte do Rising Stars Challenge, na sexta-feira. Mas, assim como no caso do concurso, ele disse não”, contou o repórter.

Publicidade

O Concurso de Habilidades do All-Star Weekend consiste em vários atletas atravessando um circuito básico de fundamentos. Drible, passes e arremessos, por exemplo. Os times são compostos por grupos temáticos de jogadores – de uma mesma cidade, franquia ou algo do tipo. Bronny e LeBron, certamente, fariam parte de uma mesma equipe na competição.

Leia mais sobre LeBron e Bronny James

Quem vai?

A negativa de LeBron e Bronny James mantém o Concurso de Habilidades da NBA ainda sem informações de concorrentes. Aliás, segundo os jornalistas, a maioria dos eventos do sábado festivo segue indefinido. As confirmações de participantes, por enquanto, se resumem ao criticado Torneio de Enterradas. Quase todas as vagas, a princípio, estão definidas para a última competição do segundo dia de All-Star Weekend.

Publicidade

Dois novatos, para começar, já aceitaram convites para participar do evento: Stephon Castle (Spurs) e Matas Buzelis (Bulls). Os dois jovens vão competir contra o segundo-anista Andre Jackson Jr., armador do Bucks. A última vaga no evento, enquanto isso, está aberta. Vencedor das últimas duas edições do torneio, Mac MacClung, não descartou defender o seu título mais uma vez.

De resto, só há especulações e “convites voluntários”. Jordan Poole, por exemplo, se ofereceu para participar da competição de arremessos de três pontos. O jogador do Washington Wizards também se mostrou interessado em estar no Concurso de Habilidades.

Publicidade

História recente

O Concurso de Habilidades da NBA começou em 2003, mas só começou a ser disputado em grupo nos últimos anos. Os atuais campeões são três jogadores do Indiana Pacers atuando juntos: Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin e Myles Turner. O trio ganhou a competição como os anfitriões, pois o Jogo das Estrelas de 2024 foi disputado em Indianapolis.

A ausência de LeBron e Bronny James, por fim, mantém uma escrita no Concurso de Habilidades. O Los Angeles Lakers é um dos 15 times que nunca venceram esse torneio em sua história de mais de duas décadas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Publicidade

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA