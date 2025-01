Com direito a recorde, LeBron James comanda vitória do Lakers

Com Anthony Davis fora, LeBron James comandou a vitória tranquila do Los Angeles Lakers sobre o Washington Wizards e igualou recorde da NBA. O camisa 23 teve uma atuação eficiente e liderou sua equipe a uma das vitórias mais controladas de toda a temporada 2024/25, contra um time em péssima fase. E aos 40 anos, conseguiu terminar uma partida sem cometer erros de ataque.

Assim, LeBron se tornou apenas o segundo jogador a fazer uma partida de 20 pontos, dez assistências e nenhum turnover. O outro foi John Stockton, um dos maiores armadores de todos os tempos e ídolo do Utah Jazz.

LeBron anotou 24 pontos, 11 assistências e três rebotes em apenas 27 minutos na quadra. O astro acertou nove de 19 arremessos e uma em quatro tentativas do perímetro. Ele sequer pisou em quadra no último quarto. Um descanso extra importante, pensando que Davis está fora por pelo mais três partidas.

Essa produção é uma novidade para o camisa 23. Afinal, ele é o segundo jogador da história com mais desempenhos neste quesito. Aliás, o único que o supera em jogos de com essas estatísticas é outro dos melhores armadores da história: Chris Paul.

Desde que completou 40 anos em dezembro, LeBron tem sido o terceiro jogador com o maior número de assistências em toda a NBA. Sua construção de jogo é ainda mais vital agora que Los Angeles negociou D’Angelo Russell para o Brooklyn Nets.

Quem exaltou a capacidade de LeBron e seu foco, foi o técnico do Lakers, JJ Redick, após a partida. O comandante citou a ética de trabalho do craque como exemplar.

“Eu acho que é tudo muito incrível, mas não podemos deixar de citar que esse é um cara de 40 anos em sua 22ª temporada. Ele é, acima de tudo, consagrado. Não precisa provar mais nada. E aí ele vem em uma quinta-feira em Washington, contra um time que está com problemas em um jogo não tão importante e que não está sendo televisionado e é quem define o tom da equipe desde o primeiro minuto. Ele jogou com raiva, nós o seguimos. Essa é a resistência competitiva que ele tem”, elogiou Redick.

Enquanto LeBron James atingiu mais um recorde na NBA, o Lakers chegou a sua 27ª vitória em 46 jogos na campanha. Atualmente, a franquia está apenas meio jogo abaixo do Denver Nuggets, que é o quarto colocado da Conferência Oeste. Assim, a luta pelo mando de quadra nos playoffs. Por fim, no próximo sábado (1), encara o New York Knicks no Madison Square Garden.

