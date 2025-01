NBA: LeBron James relembra que quase jogou na NFL

Você sabia que LeBron James, o maior nome da NBA nos últimos 20 anos, quase foi jogador da NFL, a liga de futebol americano? E o mais interessante, assim como Michael Jordan que deixou a liga para jogar beisebol, isso iria acontecer no auge de sua carreira. Em dia de final de conferência da NFL, vale relembrar a história que o próprio craque do Los Angeles Lakers contou há alguns dias.

O camisa 23 foi o convidado do podcast New Heights, do astro do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, e de seu irmão, que fez carreira pelo Philadelphia Eagles e se aposentou recentemente. Ambos são de Cleveland, e tem grande amizade e idolatria por James. E lá, o ala de Los Angeles revelou que por muito pouco, também não jogou na liga dos irmãos em 2011, em meio ao locaute da NBA.

“Estávamos em greve, e isso foi muito complicado. Na época, ninguém sabia quando os acordos seriam feitos para que nossa liga voltasse. Então, eu passei a considerar isso de verdade. Acho que foi a única vez em que realmente cogitei em largar o basquete e me tornar um jogador de futebol americano”, afirmou LeBron.

A liga viveu uma de suas maiores paralisações da história em 2011. Tudo foi por conta da aprovação de um novo CBA (acordo coletivo de trabalho). A NBA enfrentou alguns prejuízos na maioria das franquias da época (22 das 30). Os proprietários, então, propuseram que houvesse um corte salarial de 30% para os atletas, em meio a criação de um teto salarial mais rígido.

O impasse durou 161 dias e atrasou o começo da temporada 2011/12. Nesse meio tempo, jogadores fecharam alguns acordos com ligas alternativas de basquete e outros passaram por rumores em outros esportes.

James sempre foi muito ligado à NFL desde antes de entrar na NBA. Enquanto era a grande promessa do mundo do basquete no começo do século, também se destacava como um wide receiver na escola, e foi nomeado para o melhor time de seu estado na época.

Ele chegou a receber propostas de faculdades como Ohio State naquela época. Como é sabido, no entanto, LeBron não foi para a faculdade, saindo do ensino médio direto para a liga de basquete, onde começou sua trajetória longa que dura até os dias atuais.

Mas o camisa 23 ficou balançado na época da paralisação da NBA. Afinal, chegou até a sonhar com a questão. Porém, foi ai que percebeu que não deveria fazer aquilo.

“Eu até tive sonhos com isso, caras. Mas nos meus sonhos, o jogo nunca começava. Eu me aquecia, arrasava com algumas corridas legais e tudo mais. Só que sempre que a partida ia começar eu acordava. Então, acho que foi um sinal de que eu não deveria estar lá, não era o meu lugar”, afirmou o astro.

Na época, rumores ligaram LeBron ao Dallas Cowboys e também ao Seattle Seahawks. Porém, um acordo jamais aconteceu com nenhuma das franquias. No Natal de 2011, a nova campanha da liga começou. E com um ponto especial: foi o primeiro ano em que James conquistou o título da NBA.

