LeBron James “cutuca” NFL: “Natal é da NBA”

LeBron James, mais uma vez, dominou a noite de Natal da NBA, e dessa vez sobraram farpas até pra NFL. Isso porque, desde 2020, a liga de futebol americano tem colocado jogos no dia 25 de dezembro. Antes, era respeitada uma espécie de “divisão” de feriados nos esportes americanos. Enquanto a NBA tinha o Natal, a NFL a Ação de Graças, o futebol universitário o Ano Novo e por fim, a MLB tem o 4 de julho.

Então, LeBron disse, após o jogo, o que a maioria dos fãs da NBA pensaram. “Eu amo a NFL, mas o Natal é nosso dia”, brandou o craque. Além de ter jogos no Natal, a liga de futebol americano também firmou uma parceria com a Netflix, que transmitiu todos os jogos do dia.

Dessa forma, o vice-presidente da NFL respondeu os comentários de LeBron James sobre a noite de natal ser da NBA. “Os números falam por si”, disse Hans Schroeder. “E LeBron pode ter sua própria opinião, e tenho certeza de que mais pessoas vão prestar atenção a isso por causa disso”, seguiu.

“Mas, sabe, estamos focados na NFL e estamos muito satisfeitos com os resultados deste ano com o Natal na Netflix, e estamos animados para continuar construindo isso nos próximos anos”.

Na audiência, a NBA perdeu, e muito, para a NFL. Os dois jogos de futebol americano tiveram médias superiores a 24 milhões de espectadores, segundo o Nielsen Ratings (o IBOPE americano). Para efeito de comparação, o jogo de basquete mais assistido no natal foi o confronto entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, com 8.3 milhões de espectadores, em média. Os números só dizem respeito à audiência nos Estados Unidos.

Embora a derrota para o futebol americano seja dolorida, a NBA teve muito a comemorar nesse Natal. Afinal, Adam Silver anunciou que todos os cinco jogos tiveram aumento na média de espectadores se comparado ao ano passado. Além disso, no geral, houve 84% a mais de espectadores, comparando com 2023. Um dos motivos para o crescimento é que todos os cinco jogos foram transmitidos pela ABC, em comparação com apenas dois no ano passado.

Ademais, o fato de quatro dos cinco jogos terem sido acirrados – com vantagens de cinco ou menos pontos no apito final – também ajudou para as médias subirem. De toda forma, a rivalidade pela audiência nas noites de Natal será de prache agora, e tanto NBA quanto NFL terão que seguir inovando para conquistar o espectador.

