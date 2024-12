Chris Paul: “Spurs não pode usar juventude como desculpa para derrotas”

Chris Paul sabia que a temporada tenderia a ter mais derrotas do que vitórias assim que assinou com o San Antonio Spurs. O veterano, afinal, admitiu que priorizou o tempo de quadra a perspectivas competitivas na escolha do novo time. Mas isso não significa que esteja conformado com os resultados negativos. Pelo contrário. Ele crê que a evolução da equipe passa por não os aceitar como algo natural.

“O próximo passo do nosso desenvolvimento, em síntese, é simplesmente vencer jogos. Temos que chegar ao ponto em que atiramos essa besteira de ‘time jovem’ pela janela. A gente não pode usar a juventude como desculpa para acumular derrotas. Nós somos jogadores profissionais como todos nessa liga. E, por isso, temos que achar formas de ganhar igual aos outros”, cobrou o lendário armador.

A revolta de Paul ocorreu depois de um revés difícil na rodada de Natal da NBA. O Spurs visitou o New York Knicks e, a princípio, teve ótimas condições de sair de quadra com a vitória. Os texanos terminaram o primeiro tempo, por exemplo, com vantagem de sete pontos. Chegaram a abrir oito pontos de frente a sete minutos do fim da partida. Mas permitiram a virada dos donos da casa, sob a liderança de Mikal Bridges.

“Há um nível de coragem e desejo que precisamos ter para vencer partidas nessa liga. É necessário perseverança para descobrir como se ganhar. Em particular, nos jogos como visitante. Somos os únicos torcendo por nós mesmos fora de casa. Temos duas partidas para o fim dessa viagem e precisamos mostrar aprendizado. Então, temos que encarar esses desafios com a postura certa”, concluiu o craque.

A boa notícia para o Spurs é que Victor Wembanyama provou que merecia uma vaga no Natal da NBA. Ele teve uma estreia histórica na tradicional rodada, com 42 pontos e 18 rebotes contra o Knicks. Foi uma primeira atuação marcante, que, para muitas pessoas, ofuscou até o jogo em si. Mas o talentoso pivô garantiu que, sem a vitória, a sua performance teve um significado pequeno.

“Eu só estou pensando sobre o jogo nesse momento. Nós permitimos que pegassem uns rebotes cruciais no fim da partida. Estivemos bem perto da vitória, mas acho que ainda nos falta alguns atributos em momentos importantes. O que mais incomoda é que não acho que eles venceram porque jogaram melhor. Não mesmo”, avaliou o fenômeno francês, depois da derrota por 117 a 114.

O técnico Mitch Johnson, a princípio, não minimizou a grande atuação de Wembanyama. Mas também deu razão a Paul. “Eles converteram alguns arremessos bem difíceis no fim da partida. Mas o fato é que foi uma derrota por uma posse de bola em um jogo em que tiveram 17 arremessos a mais do que nós. É duro vencer qualquer jogo em que tenta 17 chutes a menos do que o seu rival”, reconheceu.

Chris Paul, certamente, não é o único jogador incomodado com as derrotas do Spurs. Os jovens jogadores do elenco não querem se justificar os resultados com a idade. Por isso, todos concordaram com o tom crítico das declarações do veterano. Foi um consenso que a partida contra o Knicks, antes de tudo, deveria ter sido um triunfo de San Antonio. E isso é um fato que não leva em conta a idade de quem estava em quadra.

“Nos momentos decisivos, a gente precisa brigar por todas as bolas. Em particular, se quisermos ganhar uma partida fora de casa contra um bom time em um ambiente tão inflamado. Eles são físicos demais e, assim, temos que competir com mais afinco. É o que Chris disse. Nós não vamos ser jovens para sempre, então precisamos começar a vencer esses jogos”, reconheceu o jovem armador.

