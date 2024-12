Chris Paul ultrapassa lenda da NBA e sobe em ranking histórico

Chris Paul é uma lenda em atividade na NBA. Em 20 temporadas na liga, o astro se consagrou como um dos maiores e melhores armadores da história do basquete. Prova disso é o feito que ele alcançou no domingo (8). Diante do New Orleans Pelicans, o armador ultrapassou Jason Kidd na lista de maiores assistentes da história. Com 12.092 assistências na carreira, ele está atrás apenas de John Stockton.

O marco histórico foi alcançado durante a vitória do San Antonio Spurs por 121 a 116 sobre o Pelicans. Isso porque Paul distribuiu sua terceira assistência do jogo para um arremesso de três pontos de Victor Wembanyama, com sete minutos restantes no segundo quarto. Mais tarde, o armador ainda contribuiu com uma assistência decisiva para outro arremesso de três do pivô francês.

Desse modo, Chris Paul ainda conseguiu se igualar a outra lenda da NBA. Afinal, se tornou o segundo jogador na história a ter 600 partidas com pelo menos dez assistências. A frente dele, aliás, está somente Stockton, com 863 jogos na carreira com a estatística.

Os feitos provam a longevidade de Paul na NBA. Desde que chegou à liga, ele é um dos nomes mais inteligentes, principalmente como passador. Mesmo aos 39 anos e em sua 20ª temporada, portanto, ele segue em alto nível, conforme destacou o técnico Mitch Johnson.

“É uma conquista incrível”, afirmou o técnico interino do Spurs. “Estávamos testemunhando a grandeza. Ele ainda está jogando em alto nível e merece todos os elogios e reconhecimento que esse feito traz.”

Prova da longevidade de Paul como passador é o número de jogadores que receberam passes do armador. Do primeiro ano até hoje, 173 companheiros diferentes pontuaram com passes do lendário armador. O último deles um fenômeno, o francês Wembanyama, que destacou o privilégio em ser colega do camisa 3.

“Estou muito, muito orgulhoso dele. Paul não faz nada pela metade. Sempre está tentando vencer e encontrar soluções”, destacou o pivô.

Por fim, Paul ainda conseguiu ultrapassar Kidd em um duelo especial. Afinal, foi contra o Pelicans, sua primeira equipe na NBA. Desse modo, o treinador adversário, Willie Green, também destacou o feito do veterano.

“É incrível o que ele ainda está fazendo. A mente dele ainda trabalha como se estivesse processando o jogo. Ele está ajudando esses caras nos treinos. Então, vemos o crescimento do time desde que ele chegou”, afirmou Green.

