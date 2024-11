Draymond Green admite ter criado richa entre Stephen Curry e Chris Paul

Sempre polêmico, Draymond Green admitiu em seu podcast que criou tensão de forma proposital entre Stephen Curry e Chris Paul. Isso porque o camisa 23 do Golden State Warriors explicou que a boa relação entre os armadores era um problema para o futuro que a franquia sonhava.

“Eu o odiava. E não só eu o odiava, mas nós sempre estávamos brigando. Chris Paul era central para tudo o que pretendíamos alcançar. Ele era considerado o melhor armador e notei seu relacionamento com Steph. Para mim, isso era um problema para atingir nosso potencial máximo. Eu não queria que ele desempenhasse o papel de “irmão mais velho” de Steph.

Em seguida, Green revelou que começou a criar problemas na amizade entre os armadores e foi assim que suas brigas com Chris Paul começaram.

Publicidade

“Eu vi o Chris Paul usando esse vínculo para manter Stephen Curry onde ele estava. E eu não estava bem com isso. Então, comecei a agitar as coisas, criando um pouco de rixa. Eles eram muito próximos, mas eu senti que o Chris Paul estava usando isso a seu favor. Então, eu intervi e começamos a entrar em conflito. Aliás, não tinha intenção de resolver isso”.

Leia mais!

A relação de Stephen Curry, Chris Paul e Draymond Green

De antemão, Chris Paul e Stephen Curry tinham uma boa relação. Em 2009, após ser recrutado pelo Golden State Warriors, Curry treinou com Paul. No entanto, ambos se tornaram rivais por muitas temporadas.

Publicidade

Em 2018, Curry mostrou admiração por Paul e em uma entrevista para à ESPN.

“Ele foi um grande mentor quando se tratou de entender como um cara do seu nível se preparava durante o verão para uma temporada da NBA. Quão disciplinado ele era, sua ética de trabalho, e eu pude ver isso em primeira mão depois da liga de verão até o início da temporada. E, obviamente, nós temos uma conexão com a Carolina”.

Publicidade

Do ódio ao amor. Apesar de todos os problemas que tiveram, Draymond Green admitiu que só precisou de um ano convivendo com Chris Paul para mudar de ideia sobre o armador e lamentar sua saída do Golden State Warriors.

“Um ano com Paul e estou estou tipo: ‘cara, eu realmente amo este cara. Ele é incrível. Um dos melhores companheiros de equipe que já tive’. Então, ele se vai e isso me deixou muito triste. Fiquei triste nos últimos dias tentando processar meus sentimentos, por descobrir que Klay Thompson e CP estão saindo. Não sei se foi documentado como nos odiávamos, mas estou muito triste por saber que ele está deixando este time. Porque, na minha cabeça, estou tipo: “cara, ver Paul terminar sua carreira aqui seria incrível”. E, novamente, isso faz parte do negócio que é uma droga”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA