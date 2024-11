Draymond Green revela admiração por jovem jogador do Rockets

É comum vermos astros da NBA recebendo elogios de adversários todas as noites. São eles, afinal, que desequilibram e ganham jogos no dia a dia da liga. Então, não é fácil que um “coadjuvante” conquiste a atenção e admiração de um atleta de renome. Mas um jovem jogador do Houston Rockets já ganhou o respeito de Draymond Green.

“Cara, eu simplesmente adoro o jogo de Tari Eason. Afinal, todas as vezes em que atuo contra esse garoto, saio de quadra impressionado com a sua energia. Parece que ele é movido a um motor que não desliga nunca”, elogiou o veterano durante o seu podcast. O convidado especial do programa foi um colega do ala-pivô: Fred VanVleet.

Os elogios de Green vieram depois do último confronto entre o Rockets e o Golden State Warriors. O time texano não venceu, mas conseguiu levar a partida para a prorrogação depois de estar perdendo por 28 pontos. Eason teve a melhor atuação da carreira nessa derrota, com 27 pontos, nove rebotes, quatro roubos de bola e três tocos.

“O jogo da última semana foi incrível. Estávamos com uns 30 pontos de vantagem, mas Tari entrou em quadra como se fosse um duelo de playoffs. Foi a energia que mudou os rumos daquela partida, certamente. É um garoto contagiante, em síntese”, reverenciou o especialista defensivo.

Recíproco

Mas, diferente da visão de Green, Eason não quis os créditos pela grande recuperação do Rockets contra o Warriors. Ele só refletiu, antes de tudo, uma mudança coletiva de postura e dedicação da equipe. A grande questão para o desempenho do time não é a capacidade, mas regularidade dentro do mesmo jogo.

“O que mudou foi a nossa energia e esforço. Foi encorajador ver outros jogadores do nosso elenco protagonizarem a reação, pois o nosso elenco é forte. Então, agora, só temos que ter uma atuação consistente no nível do nosso segundo tempo. Podemos fazer isso por 48 minutos”, garantiu o ala-pivô de 23 anos.

O sentimento de Draymond Green, no entanto, não é compartilhado pelo jogador do Rockets. Aliás, a situação é o total contrário. “Eu só quero vencer. Então, não sei se tinha algo especial nesse jogo. Só realmente não gosto de Golden State”, disparou o jovem atleta, depois da derrota.

Rixa antiga

Para ser sincero, Green não notou Eason só nos últimos dias. Os dois possuem, aliás, uma rixa antiga que já se estende da temporada passada. O veterano se irritou com uma provocação do ala-pivô antes da partida entre os dois times. O Warriors ganhou aquela partida, quase eliminou os texanos e ouviu uma resposta taxativa do marcador.

“Quero mandar um salve para o garoto que falou para o Warriors: ‘venham e joguem’. Parte do motivo pelo qual gosto de Tari é porque sei que ele faria isso. Então, quando fiquei sabendo, não fiquei surpreso. Mas fiquei surpreso que ele não joga desde janeiro. É meio difícil ficar gritando por aí sendo que você não vai jogar”, rebateu Green.

