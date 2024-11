Steve Kerr sobre relação com Stephen Curry: “Posso gritar com ele”

Quando retornou de lesão, Stephen Curry foi mais uma vez decisivo para o Golden State Warriors de Steve Kerr. No triunfo sobre o Boston Celtics na última semana, o astro foi um dos principais jogadores da partida. No entanto, um momento entre jogador e treinador chamou a atenção. Logo após um pedido de tempo, Kerr não gostou de um erro do camisa 30 e gritou com ele.

Assim, questionado sobre o momento após a partida, Steve Kerr falou sobre sua relação com Stephen Curry. Vale lembrar que ambos lideram a recente dinastia do Warriors na NBA.

“A beleza de Steph é que ele me deixa gritar com ele. Algo que define o tom para o resto do time. No momento, foi uma oscilação de cinco pontos. Mas ele aceitou. Ele sabia disso”.

Publicidade

A jogada ocorreu no final do primeiro tempo, quando o Warriors vencia por quatro pontos. após estarem perdendo muito no primeiro quarto. Depois de um rebote, Curry tentou uma saída rápida com Kyle Anderson, mas Derrick White interceptou. Poucos momentos depois, Tatum acertou uma bola de três e reduziu a diferença para um ponto.

Além disso, Kerr explicou como o Warriors tem uma margem de erro menor atualmente. No passado, a equipe tinha jogadores no auge como Kevin Durant e Klay Thompson. Agora, o técnico destacou que vem tendo conversas com Curry e Draymond Green sobre o assunto.

Publicidade

Leia mais!

“Não podemos ser o mesmo time que éramos há cinco ou seis anos e dar cinco ou seis posses aleatórias”, enfatizou Kerr. “É difícil vencer se você dá posses ao rival. Eu tenho falado muito sobre Steph e Draymond. É responsabilidade deles .Isso porque eles são nossos líderes. Os caras que mais lidam com a bola. Então, eles precisam reduzir decisões ruins como essa”.

De fato, Stephen Curry foi o nome do Warriors na vitória diante do Celtics. O veterano flertou com um triplo-duplo e marcou 27 pontos, com sete rebotes e nove assistências. Essa foi a quinta vitória consecutiva do Golden State, que agora soma sete triunfos.

Publicidade

Sendo assim, Curry comentou sobre a situação com Steve Kerr durante a partida e destacou que não se importa em receber críticas. Além disso, o armador também seguiu o discurso do treinador sobre evitar ao máximo cometer erros para seguir vencendo.

“É uma mentalidade que, primeiro, eu quero ser treinado como todo mundo. Eu não fico sensível receber gritos se fizer uma jogada idiota. Principalmente porque isso levou a uma bola de três do outro lado. É algo evitável. Então, temos que ser capazes de cuidar das posses”, comentou o craque.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA: