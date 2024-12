Após a derrota para o Los Angeles Lakers na Rodada de Natal, Steve Kerr falou sobre sua decepção com o momento do Golden Warriors. O treinador reconheceu que a equipe perdeu o rumo desde o bom início de temporada. Mas, em contraste, Stephen Curry disse que ainda acredita no Warriors para ir longe na NBA.

“É decepcionante. Perdemos confiança, dá para sentir. Tivemos uma ótima energia no começo e agora estamos passando por isso. Mas amo nossos caras, eles têm caráter. Se importam com o jogo e uns com os outros. Acredito neles, acredito que vamos virar isso. Faz parte da vida”, disse Kerr.

Dessa forma, o técnico atribuiu parte da queda à rotação, com minuagem para vários jogadores. Segundo ele, a dificuldade em definir uma rotação tem afetado o time. “Para ser justo, nossa rotação é ruim. Tivemos várias escalações iniciais. É difícil para os jogadores não saberem quantos minutos terão”.

“Estamos buscando soluções. Perdemos 11 dos últimos 14 jogos. Não sinto que temos uma rotação fixa de oito jogadores. O elenco é profundo, temos muita gente que pode jogar. Cada jogo exige algo diferente, seja mais arremessos ou mais defesa. Isso complica as rotações, mas seguimos tentando”.

Então, Kerr tem testado várias formações. Além de Stephen Curry e, em certa medida, Draymond Green, nenhum jogador tem vaga garantida na equipe titular ou minutos regulares. A chegada recente de Dennis Schroder ao elenco somou a essas incertezas na minutagem dos jogadores.

Curry confia em recuperação

Após o jogo, Stephen Curry também falou sobre o momento do Warriors na NBA, mas buscou transmitir otimismo. Ele afirmou acreditar no time e na capacidade de mudar a situação.

“Cada um deve ter sua resposta, mas ainda tenho esperança, fé e confiança de que vamos encontrar o caminho. É como eu sou. É preciso falar, mas também agir e mostrar isso toda noite”, disse o astro.

“Olhando para os últimos jogos, estamos ema puros. Vamos seguir tentando, mas ainda não deu certo. Então, até que as coisas mudem, temos que manter a cabeça no lugar”.

Curry brilhou com 38 pontos e seis assistências contra o Lakers. Apesar de empatar o jogo com um arremesso incrível, viu Austin Reaves decidir a favor de Los Angeles segundos depois.

Assim, mesmo com o mau momento, Curry é o destaque do time, com médias de 21.8 pontos, 6.6 assistências e cinco rebotes na temporada. Contudo, o Warriors busca soluções, e Kerr pode ter que reduzir a rotação para encontrá-las. Mas como mostram os campeões recentes, é necessário ser regular.

