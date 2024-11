Klay Thompson reage à arremesso instável no Mavericks: “Só preciso de um jogo”

O Dallas Mavericks projetava o arremesso afiado de Klay Thompson como a peça final na construção do seu time vencedor. Mas, por enquanto, o ala-armador não se mostrou tão afiado assim. Assim como no fim da passagem pelo Golden State Warriors, ele está bem mais instável na pontaria do que em outros momentos da carreira. Isso pode parecer preocupante, mas o veterano garante não ser motivo para isso.

“Eu já passei por várias temporadas assim, quando você não consegue encontrar aquela consistência no arremesso. No entanto, aprendi que só uma grande atuação basta para mudar tudo. Só preciso de um jogo. Uma noite explosiva e, então, entro no meu ritmo. Houve um tempo em que me torturava depois de uma noite ruim. Mas, hoje, entendo que só preciso ter paciência”, tranquilizou o novo reforço do time.

Thompson, a princípio, acertou 37% dos seus 8,5 arremessos de longa distância em 15 jogos pelo Mavericks. O aproveitamento não é ruim, mas é – com folga – o pior de sua carreira. O volume, por sua vez, é o seu menor nessa década. A expectativa era que a quantidade menor se traduzisse em uma maior eficiência. Mas ele garante que a estabilidade em alto nível é uma questão de tempo.

“Sempre digo para o meu preparador físico que não estou preocupado, pois já passei por isso antes. Já estive nessa situação. Eu só preciso, sobretudo, manter a rotina e o curso do meu trabalho. Vou seguir trabalhando porque, mais cedo ou mais tarde, acontecerá. Afinal, foi sempre assim comigo”, completou o futuro integrante do Hall da Fama.

Altos e baixos

Uma prova da instabilidade do arremesso de Klay Thompson pode ser vista nas últimas duas partidas do Mavericks. Ele só converteu uma de nove tentativas de três pontos na vitória contra o Oklahoma City Thunder, no último domingo. Em seguida, acertou cinco em nove tiros de longa distância no triunfo diante do New Orleans Pelicans. O ala-armador reconhece que o tempo ajudou a conviver de forma mais natural com essas instabilidades.

“Eu estou em minha 12a temporada nessa liga. Com o tempo, ficou mais fácil para mim levantar a cabeça e manter a confiança. Volto ao ginásio no dia seguinte sem duvidar da minha capacidade, pois a prova dela está em minha carreira. Não vou ser ótimo sempre. Então, se me entregar ao máximo em tudo o que faço, posso viver com os resultados do meu esforço”, refletiu o veterano.

Thompson só acertou metade dos arremessos de três pontos que tentou em quatro dos 15 jogos pelo Mavericks. O único número que importa para o astro nesse momento, no entanto, é o próximo duelo. “Já não me importo com quantos arremessos tento. Afinal, meu pensamento só está em ser o mais eficiente que puder. Sei que tenho outro nível para alcançar ainda e, com isso, grandes atuações estão por vir”, prometeu.

Confiança

A torcida do Mavericks, por enquanto, pode estar um pouco desconfiada do desempenho das atuações de Thompson. Mas, dentro do elenco, o pensamento é o mesmo do próprio atleta: basta uma boa partida e tudo pode mudar. O ala Naji Marshall, por exemplo, está convicto de que a fase irregular do veterano vai acabar. E, mesmo que não termine tão cedo, vê um impacto bem positivo do ala-armador no time todos os jogos.

“Klay é Klay, cara. O arremesso, então, vai voltar a cair em algum momento. Ele é um chutador, afinal. Por isso, eu só estou em modo de espera. E, quando acontecer, pode apostar que vai ser empolgante. Mas, enquanto isso, gosto muito da forma como Klay energiza o time. E sempre dá a injeção de ânimo que precisamos”, elogiou outro dos reforços que chegaram na offseason passada.

