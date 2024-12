Após Rodada de Natal, veja a classificação da NBA

A Rodada de Natal da NBA aconteceu ao longo dessa quarta-feira, enquanto alguns times subiram bem na classificação. O Los Angeles Lakers, por exemplo, entrou na zona que manda os times diretamente aos playoffs. Já no Leste, o Philadelphia 76ers se aproxima cada vez mais do play-in. Por fim, Golden State Warriors e San Antonio Spurs caíram na tabela após derrotas.

No total, foram cinco jogos na famosa Rodada de Natal, com destaque para o triunfo do New York Knicks sobre o Spurs. A partida, que teve gráficos especiais dos canais Disney/ESPN, teve Victor Wembanyama entrando para o livro dos recordes do evento.

Isso porque ele anotou 42 pontos e pegou 17 rebotes diante do Knicks. Wembanyama tornou-se o terceiro estreante em Rodada de Natal da NBA a superar tais marcas ha história, mas a derrota do Spurs deixou o time fora da zona de classificação para o play-in. Apesar de ainda ser muito cedo na temporada, a equipe texana chegou a estar no nono lugar do concorrido Oeste. Para uma franquia em reconstrução, o bom trabalho da diretoria na offseason, além da evolução do francês estão fazendo a diferença.

Mas a derrota passou muito pelas mãos de Mikal Bridges, que fez sua melhor partida pelo Knicks. Uma das contratações mais badaladas na última agência livre da NBA, Bridges chegou em troca com o Brooklyn Nets. Então, nessa quarta-feira, ele fez 41 pontos, acertando seis das nove tentativas de três.

Já no 53° jogo entre LeBron James e Stephen Curry na NBA, a derrota do Warriors custou ao time a queda na classificação. No entanto, Curry quebrou mais um recorde. O armador tornou-se o jogador com mais pontos no último quarto ao anotar 17 de seus 38 nos 12 minutos finais. Ele fez oito nos últimos 25 segundos, mas insuficientes para conquistar a vitória.

Por outro lado, LeBron anotou 31 pontos e comandou o Lakers, apesar de Anthony Davis sair com uma lesão no tornozelo ainda no primeiro tempo. De quebra, James tornou-se o jogador mais velho a fazer 30 pontos ou mais. Mas detalhe: a marca já era dele, em 2022. Perto de completar 40 anos (faz dia 30), ele tem ainda a terceira maior, em 2021. O quarto é Curry, com a partida dessa quarta-feira.

Austin Reaves, além de um triplo-duplo, fez a cesta da vitória do Lakers.

Leste

Posição Nome V D % 1 Cleveland Cavaliers 26 4 0.867 2 Boston Celtics 22 8 0.733 3 New York Knicks 20 10 0.667 4 Orlando Magic 19 12 0.613 5 Milwaukee Bucks 16 12 0.571 6 Miami Heat 14 13 0.519 7 Indiana Pacers 15 15 0.500 8 Atlanta Hawks 15 15 0.500 9 Detroit Pistons 13 17 0.433 10 Chicago Bulls 13 17 0.433 11 Philadelphia 76ers 11 17 0.393 12 Brooklyn Nets 11 18 0.379 13 Charlotte Hornets 7 22 0.241 14 Toronto Raptors 7 23 0.233 15 Washington Wizards 4 23 0.148

Enquanto isso, na vitória do Sixers sobre o Celtics, Tyrese Maxey brilhou ao somar 33 pontos e 13 assistências. Joel Embiid, que sofreu uma torção no tornozelo pouco antes do jogo, atuou normalmente e anotou 25 pontos. Já o time de Boston teve momentos ruins na partida. Primeiro, quando Kristaps Porzingis, por conta de uma lesão no tornozelo, saiu. Depois, Jaylen Brown anotou apenas dois pontos no primeiro tempo.

Apesar de Brown reagir no terceiro período e o Celtics deixar o jogo equilibrado, Caleb Martin repetiu seus feitos dos tempos de Miami Heat e acertou sete cestas de três. No fim, o Celtics perdeu apenas o seu segundo jogo consecutivo em casa na temporada 2024/25 da NBA.

Luka Doncic saiu com uma lesão que deve o afastar do Dallas Mavericks por um longo período. O Minnesota Timberwolves chegou a abrir larga vantagem, mas o Mavs, comandado por Kyrie Irving, encostou no fim. No entanto, os últimos arremessos da equipe de Dallas não caíram e o Timberwolves voltou a vencer após três derrotas consecutivas.

Por fim, o Phoenix Suns devolveu a derrota da última segunda-feira ao Denver Nuggets. Kevin Durant e Bradley Beal lideraram o Suns, enquanto Nikola Jokic foi o melhor de Denver.

Veja abaixo a classificação do Oeste após a Rodada de Natal da NBA.

Oeste

Posição Nome V D % 1 Oklahoma City Thunder 23 5 0.821 2 Houston Rockets 20 9 0.690 3 Memphis Grizzlies 20 10 0.667 4 Dallas Mavericks 19 11 0.633 5 Denver Nuggets 16 12 0.593 6 Los Angeles Lakers 17 13 0.567 7 Los Angeles Clippers 17 13 0.567 8 Phoenix Suns 15 14 0.517 9 Minnesota Timberwolves 15 14 0.517 10 Golden State Warriors 15 14 0.517 11 San Antonio Spurs 15 15 0.500 12 Sacramento Kings 13 17 0.433 13 Portland Trail Blazers 9 20 0.310 14 Utah Jazz 7 21 0.250 15 New Orleans Pelicans 5 25 0.167

