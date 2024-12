Bridges barra jogo de Victor Wembanyama e Knicks bate Spurs

Victor Wembanyama fez de tudo para o San Antonio Spurs diante do New York Knicks em sua estreia na rodada de Natal da NBA. Apesar de ele dominar quase toda a partida, o Knicks contou com Mikal Bridges em seu melhor jogo pela equipe até aqui. O embate, que aconteceu em Nova York, teve Wembanyama com 42 pontos, enquanto Bridges fez 41 para os donos da casa no triunfo por 117 a 114.

No primeiro quarto, enquanto Mikal Bridges brilhava pelo Knicks, Victor Wembanyama fazia o mesmo pelo Spurs. O francês empatou o jogo em 9 a 9 após lances livres, então Chris Paul deixou em 14 a 11. Jalen Brunson virou para os donos da casa em 22 a 19, mas Wembanyama igualou com cesta de três. A partida seguiu com muito equilíbrio ao longo do período, que terminou 28 a 27 para New York.

Então, o Spurs, em seu melhor momento no jogo, abriu nove pontos sobre o Knicks após cesta de Victor Wembanyama. Mas o Knicks reagiu com Mikal Bridges, que seguia impecável contra o Spurs. Até então, ele tinha sete cestas em sete tentativas. Ele deixou em 49 a 47. Entretanto, Wembanyama, com cinco pontos no último minuto, deixou San Antonio na liderança por 58 a 51 ao fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o time de Nova York reagiu e, com Karl-Anthony Towns, virou em 66 a 64. Mas do outro lado, o Spurs seguia dependendo de Victor Wembanyama, que empatou em 71 e fazia Towns cometer faltas pelo Knicks. OG Anunoby fez de três, mas Wembanyama respondeu na mesma moeda.

Apagado no primeiro tempo, Devin Vassell finalmente “entrou no jogo” e San Antonio liderava por 80 a 76. Então, Towns cometeu sua quarta falta e foi para o banco. Pouco depois, Mikal Bridges fez cesta, sofreu falta e acertou lance livre para deixar tudo igual: Spurs 83 x 83 Knicks. Na sequência, Bridges apareceu dos dois lados da quadra. Primeiro, deu toco em Stephon Castle. No ataque, fez de três para deixar em 88 a 83.

Último quarto

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Victor Wembanyama recolocou o Spurs na frente do Knicks. Nos dois lados da quadra, o francês dominou. Com cesta de Julian Champagnie, San Antonio liderava por 90 a 88. Tre Jones amplou a diferença para quatro, mas Mikal Bridges interrompeu a sequência do time texano. Wembanyama deixou em 96 a 91, mas Bridges respondeu com cesta de três. O que aconteceu na sequência? Outra cesta de três do francês para deixar em 99 a 94. Jones aumentou para 102 a 94 após cesta e falta.

“Quente”, Mikal Bridges não deixava o Spurs abrir tanto e fazia o Knicks ainda respirar. Ele acertou de três para anotar o seu 35° ponto. Mas Towns cometeu a quinta falta pouco depois de voltar à quadra. OG Anunoby cometeu falta restando cerca de seis minutos para o fim, deixando o time de Nova York em situação difícil. Ou seja, qualquer infração levava um jogador de San Antonio para os lances livres.

Mas Josh Hart, de três, cortou para dois quando faltavam cinco minutos. Após erro de Vassell, Anunoby virou para Nova York em 103 a 102. Mas na sequência, Chris Paul recolocou San Antonio na frente. E assim seguiu. Os times trocaram a liderança em várias posses.

No entanto, Mikal Bridges, praticamente sozinho, deixou o Knicks na frente do Spurs por 116 a 111. Chris Paul cortou para três, mas o Spurs não conseguiu pegar rebotes defensivos (Josh Hart dominou o quesito no fim) e Nova York venceu.

(15-15) San Antonio Spurs 114 x 117 New York Knicks (20-10)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 42 18 4 1 4 Jeremy Sochan 21 9 2 0 0 Chris Paul 13 6 7 1 0 Devin Vassell 11 3 5 0 1 Julian Champagnie 9 2 1 0 0

Três pontos: 16-38 (42.1%); Wembanyama: 6-16

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 41 1 4 2 2 Karl-Anthony Towns 21 9 2 0 0 Jalen Brunson 20 7 9 1 0 Josh Hart 12 12 6 2 0 OG Anunoby 8 5 1 1 0

Três pontos: 13-39 (33.3%); Bridges: 6-9

