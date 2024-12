Tyrese Maxey comanda vitória do 76ers sobre Celtics

O Philadelphia 76ers venceu o Boston Celtics na rodada de Natal, com o brilho de Tyrese Maxey em uma grande noite. A vitória coroou a recente melhora da equipe, que após começar com apenas três triunfos e 14 derrotas, venceu oito dos seus últimos 11 jogos. Uma noite incrível e inesperada, que pode marcar, acima de tudo, uma virada de chave em 2024/25.

Maxey foi o cestinha em uma noite em que atuou em 40 dos 48 minutos. O armador anotou 33 pontos, 12 assistências, quatro rebotes, três roubos de bola e um toco. Além disso, acertou 12 de 23 arremessos, com três bolas do perímetro. Joel Embiid também marcou 27 pontos e nove rebotes, enquanto Caleb Martin fez 23 pontos e sete bolas triplas.

O camisa 0 foi muito decisivo no último quarto, anotando 13 pontos e três assistências. Decisivo em um triunfo sobre o campeão da NBA, ele ressaltou a mudança de ambiente que a franquia teve nas últimas semanas, seja com mais vitórias, mas também com maior saúde de seus principais atletas.

“O clima está muito diferente. Com certeza muito diferente. Mas é o que eu já dizia antes, era necessário que nos dessem um tempo para que tudo se ajeitasse. Claro que foi difícil, nós todos nos machucamos, algumas lesões aconteceram mais de uma vez. Então, foi muita coisa para lidar. Quando Joel Embiid voltou, eu me machuquei. Depois eu voltei e ele se machucou. Portanto, era necessário nos dar um tempo, principalmente em questão de lesões”, afirmou o armador.

Além disso, ele também destacou uma maior união do grupo, que veio naturalmente nos últimos jogos, após o começo difícil.

“Nos fechamos muito mais, nos unimos sabe? Não falo nem só do basquete em si. Por exemplo, nós adicionamos sete ou oito caras novos no time. Você precisa ter tempo para conhecer as pessoas, entender como quer jogar. E aí temos um monte de lesões nesse meio tempo. Todos ficamos perdidos, mas as coisas estão começando a melhorar”, comemorou o camisa 0.

O jovem craque se tornou um dos cinco atletas da história da NBA a registrar 33 pontos e 12 assistências em um jogo de Natal. Foi uma grande noite para ele.

Além de Tyrese Maxey, quem também estava muito feliz pela vitória do 76ers sobre o Celtics era Joel Embiid. O craque destacou que o teto da equipe é muito alto.

“Acho que isso é só o começo, sendo honesto. Nós temos um bom time, ótimos jogadores em todas as posições, grandes craques, temos um teto alto. É tudo uma questão de montarmos tudo da melhor maneira sabe? Não chegamos nem perto do nosso melhor basquete. Então, é tentar manter essa sorte recente com todos saudáveis e seguir construindo nossa química”, explicou o MVP de 2022/23.

Ainda assim, a equipe ainda segue fora da zona de pós-temporada do Leste. Afinal, com 11 vitórias e 17 derrotas, o time ocupa a 11ª posição. O Detroit Pistons que abre a zona de play-in, tem 13 triunfos e as mesmas 17 derrotas, assim como o nono colocado Chicago Bulls. O 76ers está a um jogo deles na tabela e segue crescendo.

