Sem Embiid, Maxey domina e George atinge marca em triunfo do 76ers

O Philadelphia 76ers não teve Joel Embiid de novo, mas Tyrese Maxey e Paul George brilharam na vitória contra o Charlotte Hornets, por 121 a 108, nesta segunda-feira (16). Os astros lideraram a equipe com atuações incríveis. O armador foi o cestinha da partida com 40 pontos. Enquanto isso, o veterano anotou 33 pontos. Ambos combinaram para 73 pontos e 12 das 21 bolas de três do Sixers no confronto.

Portanto, enquanto Embiid se recupera de nova lesão, o 76ers viu Maxey e George comandarem. Agora, além do jovem armador, apenas Allen Iverson e Charles Barkley tem mais jogos de 40 pontos pela franquia antes do 25 anos. Ele teve cinco rebotes, cinco assistências e seis bolas do perímetro.

Por outro lado, George se tornou o décimo na lista de atletas com mais bolas de três na história da NBA. Afinal, atingiu a marca de 2.283 arremessos do perímetro convertidos na carreira. Então, superou Jason Terry, que teve uma a menos ao longo de 19 anos na liga. No duelo contra o Hornets, ele ainda teve cinco rebotes, oito assistências e seis bolas triplas.

Vale lembrar que, além de Embiid, o Sixers não contou com Jared McCain e Caleb Martin, também lesionados. O novato se contundiu na mesma partida que o pivô e não há previsão para retorno às quadra. Há a chance, aliás, de não voltar na temporada regular.

Com as grandes atuações de Maxey e George, apenas um outro jogador teve dois dígitos em pontuação. Kelly Oubre Jr contribuiu com 19 pontos e nove rebotes. Ademais, todos os atletas do 76ers ficaram abaixo de dez pontos.

Pelo lado do Hornets, o grande destaque foi Miles Brigdes. O ala-pivô terminou o confronto com 24 pontos e seis rebotes. Enquanto isso, vindo do banco, Nick Richards anotou 19 pontos, além de cinco rebotes. Mas a boa notícia para o time de Charlotte foi o retorno de LaMelo Ball.

Isso porque o principal astro da equipe voltou após sete jogos sem atuar. O armador se recuperava de uma lesão na panturrilha. Dessa forma, o técnico Charles Lee teve o quinteto considerado ideal à disposição pela primeira vez na temporada. No entanto, os cinco titulares do Hornets não terminaram o jogo. No último quarto, Bridges torceu o tornozelo e deixou a partida.

Por fim, as equipes voltam a se enfrentam na próxima sexta-feira (20), mas com mando de quadra para Philadelphia.

Joel Embiid

A partida marcou o primeiro compromisso do 76ers após nova lesão do seu principal astro. Embiid sofreu uma fratura no seio da face na derrota para o Indiana Pacers, na última sexta-feira (13). Horas antes do duelo contra o Hornets, a franquia informou que o pivô ficará ao menos uma semana afastado.

Então, Embiid passará por novos exames para que seja concretizada uma data para seu retorno. Entretanto, o técnico Nick Nurse se mostrou otimista com a situação do craque.

“As outras lesões no rosto que ele teve foram muito piores. Não é nem de longe tão grave quanto aquelas duas, pelo que me disseram. Então, acho que isso é bom porque aquelas foram bem difíceis de recuperar. Agora, me disseram que não é tão ruim assim”, comentou o treinador.

