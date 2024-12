De novo? Joel Embiid sofre lesão e preocupa 76ers

Além da derrota para o Indiana Pacers, na sexta-feira (13), o Philadelphia 76ers ganhou mais uma preocupação: a nova lesão de Joel Embiid. Isso porque o astro deixou a partida após 17 minutos em quadra por conta de uma fratura no seio frontal do rosto. O pivô tinha 12 pontos, quatro rebotes e cinco assistências até deixar o duelo.

O lance aconteceu nos instantes finais do segundo quarto. Próximo à cesta, Embiid sofreu um “golpe” de Bennedict Mathurin, que pulou para conseguir um rebote ofensivo. O detalhe é que o craque do Sixers sequer brigou pela bola. Mesmo assim, o braço do adversário acabou acertando seu rosto. Veja o lance:

Joel Embiid has been ruled out with injury vs. Pacers Publicidade He will undergo further testing after ‘impact to right side of face’ pic.twitter.com/K0E7jrYB4F — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024

Então, é uma temporada negativamente marcante. Afinal, Joel Embiid pouco jogou e sofreu mais uma lesão. Contra o Pacers, ele disputava sua sexta partida na atual temporada. Ou seja, foi desfalque em 17 jogos da equipe por conta de problemas físicos e suspensão. Durante 2024/25, ele lidou com problemas no joelho e três jogos de punição da liga.

Após mais uma lesão, o 76ers informou que Joel Embiid passará por exames ao longo do final de semana para diagnosticar a gravidade do problema. Portanto, não há previsão de retorno às quadras.

Aliás, havia grande expectativa no time de Philadelphia após a contratação de Paul George. O objetivo, então, era formar um “Big 3” com ele, Embiid e Tyrese Maxey. Mas até agora, estiveram juntos em apenas três jogos. Como resultado, a equipe soma sete vitórias e 16 derrotas.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Embiid tem problemas faciais. Isso porque ele sofreu várias lesões no rosto nos playoffs de 2022/23, contra o Toronto Raptors. Já na série contra o New York Knicks, da última temporada, ele revelou ter paralisia de Bell. O problema é uma condição que ocorre quando o nervo facial é lesionado. Algo que leva à fraqueza ou paralisia de um lado do rosto.

“O pior nisso tudo é que estávamos indo na direção certa. Estávamos descobrindo papéis e entendendo o que o treinador quer de todos. Então, conseguindo jogar da maneira certa. Já sabemos como jogar com Joel, mas agora podemos ter que voltar a pensar em jogar sem ele. Tudo bem. É diferente. É assim que a vida é”, lamentou Maxey.

Por fim, Embiid já se mostrou frustrado com problemas de lesão. Após o triunfo sobre o Chicago Bulls, no último domingo, o astro lamentou sua atual situação física. Sobretudo, pelas dificuldades em melhorar a condição de seu joelho.

“Deprimente”, disse Embiid. “Só tentando entender o que está acontecendo. Não há nenhuma lesão. Apenas o inchaço. Então, precisamos descobrir o que é. Eu venho dizendo isso nos últimos meses. Tem sido extremamente deprimente. É algo que ainda não foi resolvido e tem sido irritante porque eu adoraria jogar todos os jogos.”

Sem Embiid durante todo o segundo tempo, Maxey assumiu a responsabilidade e foi o cestinha com 22 pontos. Além dele, Paul George terminou com 15 pontos, enquanto Kelly Oubre Jr fez 14. No entanto, sob a liderança de Tyrese Haliburton, o Pacers levou a melhor. O armador anotou um duplo-duplo de 32 pontos e 11 assistências.

