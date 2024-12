LaVar Ball “avisa” LaMelo que troca está chegando no Hornets

Com apenas seis vitórias em 19 jogos, o Charlotte Hornets parece que não vai ser muito competitivo, de novo. No entanto, o pai da estrela do time LaMelo Ball, LaVar Ball, indicou que a uma troca pode estar próxima para o Hornets, durante uma live no Instagram. “Não se preocupe. Ajuda está chegando. Está chegando!”, disse LaVar.

Entretanto, pode não ser a ajuda que o torcedor esperava. Afinal, o filho do meio da família Ball, LiAngelo Ball, está tentando voltar a NBA. Assim, analistas especulam que ele pode assinar com o Charlotte. O jogador esteve na equipe da G League do Hornets, o Greensboro Swarm, de 2021 a 2023.

Além disso, vale dizer que o Charlotte Hornets não tem muito o que oferecer em troca. A franquia não tem sua escolha no draft de 2025. Ademais, as lesões de Miles Bridges, Tre Mann, DaQuan Jeffries, Nick Richards, Mark Williams e Grant Williams atrapalham a equipe, que não consegue sequência com o quinteto ideal. Aliás, o próprio LaMelo Ball está fora por até duas semanas com uma contusão.

Apesar do início irregular da equipe, Kevin Garnett e Paul Pierce destacaram o bom começo de temporada de LaMelo Ball.

“LaMelo tem um estilo diferente, cara”, disse Garnett. “Ele está jogando com uma confiança nova, e espero que a liga o recompense com uma aparição no All-Star. Ele é imperdível na TV. Acho que, quando você o coloca com outros jovens, ele brilha. É divertido de assistir, e nessa direção que estamos indo, ele faz parte dessa nova geração”.

Nessa temporada, o camisa 1 tem médias de 31.1 pontos, 6.9 assistência e 5.4 rebotes por jogo. Dessa forma, é um dos líderes da NBA em pontuação, e suas boas performances não tem passado desapercebidas. Entretanto, para sua tristeza, não tem sido o suficiente. A equipe segue sendo uma das piores da liga, com as únicas boas notícias sendo Brandon Miller e o próprio LaMelo.

O Hornets tem o quinto pior ataque da liga. É claro que as lesões e falta de sequência atrapalham o time, mas ainda é um dado alarmante, principalmente quando Ball joga tão bem e a equipe continua indo tão mal.

Para o futuro, entretanto, o Hornets pode “pensar mais” sobre derrotas. Apesar de não ter a própria escolha do Draft de 2025, ela tem proteção top 14. Ou seja, caso o time fique com uma das 14 piores campanhas, a pick volta a ser da equipe.

Dessa forma, LaMelo Ball e o Hornets agradeceriam bastante se a ajuda prometida por LaVar Ball chegasse – seja por troca ou assinatura. Afinal, uma das piores equipes da liga aceita ajuda de onde vier.

