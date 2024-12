Principal calouro da temporada, Jared McCain sofre grave lesão e desfalca 76ers

O Philadelphia 76ers anunciou, no sábado (14), que o calouro Jared McCain sofreu uma grave lesão e será desfalque por tempo indeterminado. O jogador de 20 anos sofreu uma ruptura do menisco lateral em seu joelho esquerdo na derrota para o Indiana Pacers, na sexta-feira.

Após mais um revés do 76ers, Jared McCain já suspeitava da lesão. Isso porque ele reclamou de dores no joelho. Então, no dia seguinte, o jovem atleta passou por exames que detectaram o grave problema. Como resultado, ele terá que passar por cirurgia no local.

Portanto, mais uma notícia ruim para o Sixers na temporada. A equipe do técnico Nick Nurse está assolada por lesões. Sobretudo, dos seus principais jogadores. Vale destacar que McCain é uma das grandes surpresas do time na temporada. O novato, que foi a 16ª escolha do último Draft.

Em 23 jogos disputados, começou no quinteto inicial em oito deles. Assim, soma médias de 15.3 pontos, 2.6 assistências e 38.3% das bolas do perímetro. Dessa forma, o ala-armador é o quarto principal cestinha do 76ers na temporada. Ele está atrás apenas de Tyrese Maxey, Joel Embiid e Paul George. Portanto, os três grandes astros da franquia.

Além disso, ele liderou a corrida para o prêmio de Calouro do Ano nas últimas semanas. Ou seja, estava se fortalecendo como principal candidato à premiação. Sua média de pontos, por exemplo, é a melhor entre os novatos de 2024/25, bem como em número de bolas de três (51 na temporada).

Com um time que sofre com lesões, McCain se destacava também pela saúde. Afinal, ele estava entre os três jogadores que disputaram todos os jogos do 76ers na temporada. Além dele, Kelly Oubre Jr e Guerschon Yabusele estiveram 23 vezes em quadra.

Enquanto isso, Philadelphia segue sem conseguir juntar suas principais estrelas. Embiid, George e Maxey só disputaram três jogos juntos em 2024/25. Neste recorte, foi apenas uma vitória.

Vale lembrar, aliás, que o revés para o Pacers também marcou outra lesão além de Jared McCain. Isso porque Joel Embiid deixou a partida após fraturar o seio da face. O principal nome da franquia deixou a quadra no intervalo e não voltou mais. O pivô disputou apenas seis jogos na atual campanha.

Por fim, o 76ers tem apenas sete vitórias em 23 jogos disputados. Dessa forma, ocupa a 12ª posição da Conferência Leste.

