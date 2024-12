Na segunda-feira (2), a NBA anunciou os prêmios mensais e os jogadores do Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers foram eleitos Calouros do Mês. Isso porque Jaylen Wells, do time do Tennesse, levou a melhor na Conferência Oeste. Enquanto isso, Jared McCain, do Sixers, faturou pelo Oeste.

Assim, McCain se tornou o sétimo jogador na história da franquia a ganhar o prêmio. Além disso, é o primeiro desde Ben Simmons, em março de 2018. McCainn registrou médias de 16 pontos, 2.6 assistências e 2.55 rebotes, com aproveitamento de 36.4% nos arremessos de três pontos em 18 jogos. O armador ainda liderou os novatos em pontuação e ficou em segundo lugar em cestas de três, com 40.

A 16ª escolha do draft é o único novato com múltiplos jogos de 30 pontos (2), incluindo uma atuação com recorde pessoal de 34 pontos e dez assistências em 13 de novembro. Ele se juntou a Allen Iverson e Ben Simmons como os únicos três novatos dos 76ers a somar pelo menos 30 pontos e dez assistências em uma partida.

Então, Jaylen Wells é o primeiro novato do Grizzlies a ganhar o prêmio desde Ja Morant, na temporada 2019/20. Wells registrou médias de 12.2 pontos, 3.3 rebotes e 1.9 assistências, com aproveitamento de 39.4% nos arremessos de três pontos. O ala disputou 20 jogos, incluindo 15 como titular. Ele liderou os novatos do Oeste em pontuação e foi o segundo em aproveitamento de três pontos entre os calouros.

Além disso, a 39ª escolha do draft está entre cinco novatos com múltiplos jogos de 20 pontos (2). Ele registrou um recorde pessoal de 26 pontos, seis assistências e quatro rebotes, acertando seis de 10 arremessos de três pontos em 23 de novembro, se tornando o primeiro novato na história da franquia a alcançar pelo menos seis cestas de três e seis assistências no mesmo jogo.

Ademais, o ala do Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher, e os jogadores do Washington Wizards, Bub Carrington e Alex Sarr, foram indicados ao prêmio pelo Leste. Já os indicados do Oeste incluíram o armador do Los Angeles Lakers, Dalton Knecht, o armador do San Antonio Spurs, Stephon Castle, e o pivô do Grizzlies, Zach Edey.

Dessa forma, Philadelphia 76ers e Memphis Grizzlies devem estar felizes ao ter seus calouros ganhando prêmios da NBA. Afinal, os dois nem mesmo foram escolhas de loteria, mas já têm se pagado. O Sixers precisa exatamente disso, porque a equipe segue sendo uma das piores da liga, entre ausências e jogos ruins de Joel Embiid e Paul George.

Por fim, o Grizzlies, tem agradado, sobretudo após o retorno de Ja Morant. Agora, a equipe soma 14 vitórias em 21 jogos.

