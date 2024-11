Para Charles Barkley temporada do 76ers acabou: “Titanic”

Lenda da NBA, Charles Barkley perdeu a fé no Philadelphia 76ers após o início ruim de temporada. Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey formavam um dos trios mais aguardados da liga. No entanto, os astros ainda não conseguiram jogar juntos como esperado. Assim, a franquia acumula um recorde negativo de 14 derrotas e somente três vitórias.

Dessa forma, esse cenário desanimou Charles Barkley e o ex-jogador comparou a situação do 76ers na temporada com o Titanic.

“O navio está afundando. Afundou. O navio já afundou. É o Titanic. Então, acabou para os meus Sixers, infelizmente”.

Publicidade

Em seguida, Barkley foi direto ao questionar Joel Embiid por conta da cobrança que o astro sofreu de Tyrese Maxey em relação aos seus atrasos constantes.

“Você não pode se atrasar o tempo todo. Isso é falta de respeito com seus companheiros de equipe, seus treinadores e todo mundo. Então, primeiro, Joel tem que assumir isso”.

Ainda sobre a reunião do 76ers que vazou para a imprensa, o membro do Hall da Fama da NBA fez duras críticas ao fato da discussão interna ter se tornado pública.

Publicidade

“Quem vazou isso para a imprensa precisa levar um soco na cara. Quando você está nessas reuniões, elas são muito pessoais. Especialmente, quando você critica um cara dessa forma. Embiid precisa assumir que está sempre atrasado. Ele tem que admitir isso, mas isso nunca deveria ter chegado à imprensa”, acrescentou Barkley.

Leia mais!

De fato, a situação na Philadelphia segue ruim. O Sixers voltou a ser derrotado na noite desta quarta-feira (27). Isso porque a equipe foi superada pelo Houston Rockets. Mais uma vez, Joel Embiid e Paul George ficaram fora e Tyrese Maxey precisou liderar a franquia, anotando 39 pontos. Entretanto, não foi o suficiente para a equipe vencer.

Publicidade

Segundo pior time da NBA, o 76ers ainda tem salvação, segundo Paul George. Em entrevista ao jornal USA Today, o astro mostrou otimismo para o futuro da equipe na temporada e declarou que o quadro ruim ainda pode ser revertido.

“Vamos mudar isso. Estou 100% confiante de que vamos reverter essa situação. Depende de nós. Portanto, precisamos controlar o que está ao nosso alcance”.

Além disso, em seu podcast, George também comentou sobre o polêmico vazamento da reunião da equipe.

Publicidade

“Eu não faço ideia de como o Shams conseguiu essa história ou como isso vazou. Essas reuniões são normais na NBA. Já estive em vários times onde, em algum momento, temos uma reunião para avaliar se as coisas não estão indo bem. Tentamos extrair o melhor uns dos outros, isso é normal. Então, não é algo para fazer grande caso. Foi uma conversa saudável e positiva. Todos nós só queremos o melhor”.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.