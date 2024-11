MVP de 2023, Joel Embiid reclama no 76ers: “Negatividade segue me acompanhando”

MVP da temporada 2022/23 da NBA, Joel Embiid vem sofrendo para retornar ao auge de sua forma física no Philadelphia 76ers. Como resultado, o astro vive momento difícil na liga. Afinal, ele disputou apenas quatro dos 15 jogos da equipe até agora. Embiid, então, desabafou sobre a fase de contusões e derrotas.

“É meio irritante ter que lidar com as mesmas coisas de forma repetida. Tudo o que estou tentando fazer é focar no basquete e ser o melhor que posso para minha família, dentro e fora da quadra. Mas, por algum motivo, parece que a negatividade continua me seguindo, o que eu não entendo por quê”, compartilhou Embiid.

Além disso, o restante do elenco do Sixers também encontra dificuldades para se manter saudável. Somado a isso, a reunião em que Tyrese Maxey cobrou Embiid se tornou pública e irritou o astro.

Publicidade

Fora da próxima partida do 76ers contra o Los Angeles Clippers, Joel Embiid será reavaliado nesta segunda-feira (25). Assim, a expectativa é que o craque retorne e contribua para o time sair da penúltima posição da Conferência Leste. Ainda sobre os problemas internos do 76ers, o pivô chamou a responsabilidade.

Leia mais!

“Precisamos melhorar como equipe. Neste momento, não temos muita margem para erros. Tanto faz. Eu aceito. Sou o motivo de tudo, então acho que vou levar a culpa por tudo,” afirmou o sete vezes all-star. “Preciso ser melhor, ser perfeito e estar no ponto, e é isso que vou fazer”, prometeu o astro.

Publicidade

Após juntar Joel Embiid, MVP da temporada 2022/23 com Tyrese Maxey e Paul George, o Philadelphia 76ers esperava lutar pelas primeiras posições do leste. No entanto, o início da equipe é péssimo, somando apenas três vitórias em 15 partidas. O Sixers é o segundo pior time da liga até o momento e só fica na frente do Washington Wizards.

Portanto, o principal motivo para esse desempenho ruim é o fato da equipe não conseguir colocar seus três melhores jogadores juntos. Tyrese Maxey começou a temporada saudável, enquanto Paul George e Embiid se recuperavam de lesão. Em seguida, George retornou e Maxey se machucou.

Publicidade

Por fim, Embiid estreou, mas logo virou desfalque. Maxey também retornou, mas George acabou se machucando mais uma vez. Dessa forma, das 15 partidas do Philadelphia 76ers na temporada, o trio de estrelas jogou junto em apenas uma partida, na derrota diante do Memphis Grizzlies.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.