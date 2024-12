Luka Doncic sofre lesão no jogo de Natal

Além da derrota para o Minnesota Timberwolves no jogo de Natal, o Dallas Mavericks perdeu Luka Doncic com uma lesão na panturrilha. O esloveno atuou apenas por 16 minutos durante o primeiro tempo e não retornou mais à quadra. Com uma distensão, a expectativa é que o camisa 77 possa perder vários jogos devido ao problema.

A informação é de Shams Charania, principal jornalista do canal ESPN. Algum tempo depois da partida, enquanto Boston Celtics e Philadelphia 76ers duelavam, o insider falou sobre o problema de Doncic.

“O Dallas Mavericks está se preparando para perder Luka Doncic por um longo período de tempo, após uma distensão na panturrilha esquerda durante o jogo de natal. Ele deixou o ginásio de muletas nessa noite. Assim, ele fará uma ressonância magnética nessa quinta-feira (26), que vai determinar a gravidade da contusão”, explicou Shams.

Publicidade

O astro tem tido problemas com lesões em 2024/25. Afinal, ele já ficou fora de oito das 30 partidas da equipe. Isso incluiu problemas no joelho, calcanhar e pulso. Então, a panturrilha é mais uma questão para ele em um ano difícil nesse sentido.

O craque finalizou sua noite com 14 pontos, cinco rebotes, duas assistências e um roubo de bola. Além disso, acertou cinco de nove arremessos, o que inclui três bolas do perímetro. Ele saiu com cerca de dois minutos para o intervalo, e logo foi descartado para o restante do jogo.

Publicidade

Leia mais!

Dallas já vinha em desvantagem sem ele, mas se complicou ainda mais. Minnesota chegou a abrir 28 pontos de frente no fim do terceiro período. Porém, a equipe da casa reagiu com um show de Kyrie Irving, e por pouco não conseguiu uma virada, caindo por 105 a 99.

Irving, aliás, era um dos mais chateados com a questão de Luka, que deve perder jogos novamente. O armador falou sobre isso na coletiva pós-jogo, antes da informação de Shams Charania ser divulgada.

“Acho que é triste para todos nós. Estou orando para que ele tenha uma rápida recuperação e não precise perder muito tempo. Por mais longo que seja o calendário, temos que nos ajustar rapidamente para que possamos continuar em ritmo. Então, estamos torcendo pelo melhor e que ele possa voltar quando estiver 100%”, lamentou o craque.

Publicidade

O Mavericks tem sido bom, mesmo sem Luka. O time venceu seis das oito partidas em que o craque esteve ausente. A grande questão é se isso pode ser sustentável ou não, em uma temporada onde vários times seguem evoluindo.

O técnico Jason Kidd foi mais um a lamentar: “Espero que essa seja sua última lesão, e que não seja nada muito sério”.

Uma distensão de grau um geralmente leva de uma a duas semanas de recuperação. Porém, se for de grau dois, ele pode ficar até um mês e meio ausente. De qualquer forma, a ressonância magnética vai responder essa pergunta nesta quinta-feira.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA