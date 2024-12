Em jogo incrível, LeBron James brilha e Lakers bate Warriors

Em mais um duelo de LeBron James e Stephen Curry, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors protagonizaram uma batalha. Teve de tudo, bolas decisivas, uma reação nos minutos finais, lesão de grande jogador, um herói que não foi nenhuma das lendas, acima de tudo, um grande programa de Natal na NBA. No fim, Austin Reaves foi o cara responsável pela bola final e um triplo-duplo para a vitória de Los Angeles.

O Lakers retoma o caminho das vitórias, em noite onde perdeu Anthony Davis com apenas sete minutos de partida. Se a última impressão tinha sido decepcionante contra o Detroit Pistons, o cenário geral é mais favorável. Afinal, são cinco vitórias nos últimos sete jogos. Assim, a equipe completa 17 vitórias após 30 partidas em 2024/25 e está de volta a zona direta dos playoffs. A equipe só volta a jogar no próximo sábado (28) contra o Sacramento Kings.

Por outro lado, Golden State esteve perto de uma grande virada, mas não conseguiu finalizar o trabalho. A fase segue complicada, com 11 derrotas nos últimos 14 jogos e uma queda livre na tabela do Oeste. Agora são 15 triunfos em 29 partidas, ficando no oitavo posto da conferência. Por fim, a folga da equipe de San Francisco é menor, voltando a atuar já na próxima sexta-feira (27), contra o Los Angeles Clippers.

Publicidade

Então, confira como foi a batalha entre o Los Angeles Lakers de LeBron James e Anthony Davis contra o Golden State Warriors de Stephen Curry e Andrew Wiggins.

Equilíbrio no primeiro tempo

Os primeiros minutos de Warriors e Lakers foram marcados por um começo forte de Golden State e de más notícias para Los Angeles. Dennis Schroder rapidamente anotou duas bolas de três, e apesar do começo quente de LeBron James, que acertou seus três primeiros chutes, os donos da casa chegaram a abrir oito pontos de vantagem.

Publicidade

Mas a coisa ainda ficou pior, já que Anthony Davis teve uma torção de tornozelo em um lance sem contato e acabou saindo da quadra e não voltando mais em todo o primeiro tempo. O que parecia muito ruim, no entanto, se tornou uma bela sequência que mudou o jogo. Depois de ir para o banco de reservas, LeBron voltou para a quadra e e impactou muito positivamente ao lado do calouro Dalton Knecht.

O ataque de Golden State teve um daqueles momentos travados, especialmente com a saída de Stephen Curry. É verdade que Andrew Wiggins teve um bom ritmo ofensivo, e que as dinâmicas com Trayce Jackson-Davis também eram boas. Porém, Schroder esfriou, e apesar de uma cravada incrível, Jonathan Kuminga não jogou bem nos primeiros 24 minutos.

Publicidade

Los Angeles então, controlou o jogo a partir daí, até os minutos finais do segundo quarto. Isso incluiu alguns minutos com os dois principais craques no banco. Ambos os ataques sentiram alguma dificuldades, mas o placar não era alterado, com controle dos visitantes.

Mas quando Curry e LeBron voltaram, ambos trocaram cestas, mas com um pouco mais de acerto do camisa 30. O armador converteu duas bolas de três, e cortou um pouco da vantagem, que chegou a apenas uma posse antes do intervalo. Apesar do melhor momento no fim do período, foi Los Angeles que terminou na frente, com 55 a 52.

Publicidade

Leia mais!

Um fim épico

O segundo tempo continuou se desenrolando da mesma forma. LeBron James e Austin Reaves eram muito assertivos na escolha dos passes e em como construir o ataque de Los Angeles. A equipe explorava o lado fraco da defesa de Golden State, gerando chutes livres, passes rápidos ou infiltrações que machucavam a defesa rival. A vantagem que chegou a ser de 11 no período, terminou em oito.

Mas o último quarto chegou, e o Warriors esquentou. Ou melhor, Stephen Curry fez quase tudo. Foram 17 pontos no último período, que lideram os 37 pontos da equipe nos últimos 12 minutos. Além de errar mais, oferecendo a transição, o Lakers passou a ceder muitos rebotes ofensivos. A equipe da casa errou 12 arremessos no quarto final, e em sete deles ficou com a segunda chance.

Publicidade

Ainda assim, Los Angeles matava bolas importantes para manter um certo conforto. Mas o camisa 30 explodiu nos minutos finais, o que incluiu uma bandeja em transição, uma bola tripla caindo pra trás na cara de LeBron James, e por fim, uma outra bola quase do logo para empatar a partida há menos de dez segundos do fim.

O roteiro parecia claro: LeBron James teria a última bola de Lakers x Warriors, para ganhar ou ir para a prorrogação. Golden State dobrou sua marcação sobre ele, e Austin Reaves se posicionou. Após receber a bola da lateral, ele infiltrou e venceu Andrew Wiggins. Com dez pontos no último quarto, e em meio a um duelo de gigantes (James fez cinco com mais cinco assistências), ele foi o herói da vitória do time visitante.

Publicidade

Por fim, Curry ainda tentou um chute em desespero a um segundo do fim de antes do meio da quadra. Não caiu.

(17-13) Los Angeles Lakers 115 x 113 Golden State Warriors (15-14)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 31 4 10 2 1 Austin Reaves 26 10 10 1 0 Rui Hachimura 18 4 1 0 1 Max Christie 16 4 2 0 0 Dalton Knecht 13 7 2 0 1

Três pontos: 15-42; Hachimura: 5-7

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 38 1 6 0 0 Andrew Wiggins 21 12 3 0 1 Jonathan Kuminga 14 6 0 1 0 Trayce Jackson-Davis 11 9 4 0 2 Dennis Schroder 11 2 5 1 0

Três pontos: 18-45; Curry: 8-15

Publicidade

(16-12) Denver Nuggets 100 x 110 Phoenix Suns (15-14)

Além da vitória do Lakers de LeBron James sobre o Warriors de Stephen Curry, havia mais um jogo para fechar o dia.

No último duelo da rodada especial de Natal, vitória do Phoenix Suns sobre o Denver Nuggets. A equipe do Arizona esteve, acima de tudo, em uma outra rotação. Foi um jogo muito eficiente, com poucos erros e brilho de suas estrelas Kevin Durant e Bradley Beal. Devin Booker sequer jogou e ainda assim, o time venceu. Denver até competiu no começo do jogo, mas foi controlado no segundo tempo. A vitória foi mais tranquila dos que os dez pontos de vantagem indicam, sobretudo na parte final.

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 25 15 2 2 0 Michael Porter Jr. 22 4 2 0 1 Russell Westbrook 17 6 2 1 0 Jamal Murray 13 6 6 0 0 Aaron Gordon 7 3 2 0 0

Três pontos: 8-29; Porter: 3-8

Publicidade

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 27 4 6 2 2 Bradley Beal 27 2 4 4 1 Tyus Jones 17 3 4 1 0 Jusuf Nurkic 8 13 6 0 0 Monte Morris 11 2 3 2 0

Três pontos: 11-36; Jones: 3-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA