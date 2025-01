“Kevin Durant é o maior traidor da NBA”, crava Bulgarelli

O comentarista da NBA, Ricardo Bulgarelli, tem uma opinião polêmica sobre Kevin Durant. De acordo com o jornalista brasileiro, o astro do Phoenix Suns é o “maior traidor” na história da liga de basquete. A análise aconteceu durante o Jararacas Podcast, com o narrador Rômulo Mendonça.

A opinião de Bulgarelli leva em conta o histórico de Kevin Durant na NBA. O astro, afinal, saiu de forma polêmica do Oklahoma City Thunder ao assinar com o Golden State Warriors em 2016. Na época, ele se juntou a Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, na busca por um título. A ida, porém, gerou críticas de fãs, analistas e jogadores.

“Eu acho que Kevin Durant é o maior traidor da era moderna”, afirmou Bulgarelli. Co-apresentador do podcast, Rômulo Mendonça concordou: “A forma como ele deixou o Thunder. A uma vitória do título da conferência. E ainda virou piada com isso”.

Publicidade

De fato, o cenário antes da ida ao Warriors aumenta as críticas. Isso porque, o time de San Francisco enfrentou o Thunder de Durant nas finais do Oeste de 2016. Na série, a equipe de Oklahoma City chegou a liderar por três a um. Desse modo, estava a uma vitória da decisão. No entanto, Curry e companhia conseguiram uma virada histórica.

A derrota foi amarga para Durant e Russell Westbrook. Porém, em vez de manter as expectativas no elenco, ele decidiu se juntar ao algoz da temporada anterior. Após isso, sua amizade com o ex-companheiro desandou, enquanto ele enfim conseguiu dois títulos.

Publicidade

Leia mais!

Durant, entretanto, não parou em Golden State. Após perder as finais para o Toronto Raptors em 2019, ele decidiu se juntar a Kyrie Irving e James Harden no Brooklyn Nets. O trio, porém, não conseguiu se encaixar e o objetivo passou longe de ser atingido.

Por fim, o camisa 35 forçou uma nova mudança. Assim, foi trocado para o Phoenix Suns, sua atual equipe, onde se tornou companheiro de Devin Booker. Por enquanto, o sonhado título não foi conquistado, mas as constantes trocas e saídas de equipes têm sido motivos de piadas, como relembra Rômulo.

Publicidade

“Durante aquele evento ESPYS, o Payton Manning fez uma sequência de piadas com Durant. Ele estava falando da equipe de ginástica, quando disse: ‘fique sabendo aqui que Kevin Durant já se interessou em juntar à equipe’. Aí mostra a cara dele bem sério. Depois, aponta pro Russell Westbrook, também bem sério”, finalizou o Mendonça.

Apesar de todas as piadas, Kevin Durant é um dos maiores vencedores da NBA e do basquete mundial. Afinal, ele foi quatro vezes medalha de ouro nas Olimpíadas e tem um Mundial (2010). Já na principal liga do mundo, o astro foi campeão duas vezes com o Warriors.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA