Por lesões, Ben Simmons admite que cogitou aposentadoria

As lesões nas costas mudaram completamente o rumo da carreira de Ben Simmons, que chegou a cogitar até mesmo a aposentadoria das quadras. O astro, que surgiu com grandes expectativas na carreira, hoje é um dos “líderes” do time de reconstrução do Brooklyn Nets em 2024/25. E com muito menos brilho do que um dia já teve na liga.

Convidado do antigo podcast de JJ Redick, The Young Man And The Three, o australiano abriu o jogo sobre as lesões e o impacto que as cirurgias que fez tiveram em sua carreira e em seu psicológico.

“Eu quase desisti. Houve alguns momentos da offseason do ano passado em que eu realmente olhava e pensava que teria que me aposentar. Afinal, eu não conseguia fazer quase nada. Ao longo do processo as coisas foram melhorando, mas além do físico, isso te afeta muito mentalmente. É muito difícil se manter forte com uma lesão como essa, que voltou a se agravar e tudo mais”, afirmou o armador.

A primeira cirurgia de Simmons foi em 5 de maio de 2022, durante a série de playoffs entre o Nets, ainda com Kevin Durant e Kyrie Irving, contra o Boston Celtics. Ele não jogou em toda a campanha. Além da lesão, aliás, vale lembrar que o armador passou pelo pedido de troca e todo o imbróglio com o Philadelphia 76ers, até ser trocado por James Harden.

O especialista defensivo atuou em 42 partidas em 2022/23, mas ficou de fora do meio até o fim da campanha, enquanto estudava outras opções para a contusão. Foram apenas 15 jogos em 2023/24, até o anúncio da segunda cirurgia, que foi feita em 14 de março de 2024.

O processo após as cirugias foi bem complicado, especialmente depois da segunda.

“Eu diria que a primeira foi como um alívio em termos de dor. Mas ainda assim tinha algumas limitações. Agora a segunda foi algo louco. Era como se eu tivesse um novo corpo, tive que reaprender a me movimentar por inteiro, e isso inclui obviamente o basquete. Apesar de estar melhor agora, foi muito desgastante mentalmente. Então, foi ai que as coisas ficaram difíceis”, explicou.

Então, as lesões foram bem cruéis, mas foi o processo de recuperação e os desafios mentais ao longo disso que fizeram Ben Simmons cogitar a aposentadoria.

“É um processo, e você tem que estar bem sobre ele, desde o exercício mais simples ao mais desafiador. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. No entanto, é a mente quem te desafia. No meu caso, foram dois anos de cirurgias e problemas, então você pensa em desistir mesmo. Porém, eu não podia simplesmente parar, eu estava louco para voltar a competir. Eu tive muitas derrotas nesse meio tempo, e vencer essa batalha mental no fim, foi a maior vitória”, concluiu.

O camisa 10 tem estado mais saudável em 2024/25. É verdade que ainda não disputa jogos em noites consecutivas, mas salvo alguns problemas, ele tem sido regular na rotação de Brooklyn. Suas médias são de 6.3 pontos, 7.1 assistências e 5.3 rebotes em 25.3 minutos por jogo.

Seu contrato máximo (assinado com o 76ers) acaba nesse ano, e ele será um agente livre irrestrito no mercado pela primeira vez em muito tempo. O cenário desperta muita curiosidade sobre qual será seu próximo destino na NBA.

