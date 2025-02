Vencedores e perdedores da trade deadline 2025

A trade deadline 2025 da NBA passou, então vamos analisar os vencedores e perdedores. Ninguém conseguiu acreditar na troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, mas aconteceram outros movimentos que podem impactar o resto da temporada. Portanto, vamos analisar quais times podem crescer de produção ao longo da campanha.

Vencedores

Entre os vencedores da trade deadline, certamente estão times óbvios e até quem não fez grandes trocas.

Los Angeles Lakers

Receber um armador geracional, aos 25 anos, não é algo que acontece todo dia. Mas como o Lakers recebeu a proposta do Dallas Mavericks, é aí que tudo fica ainda mais confuso. Afinal, você desiste de um jogador assim por qual motivo?

Bem, Nico Harrison deu seus motivos, enquanto Rob Pelinka apenas aceitou. O papel do GM do Lakers era, basicamente, “comprar o discurso” de Harrison para tentar deixar ainda mais sem caminho de volta. Foi por isso que o Mavs pediu outras peças e o time de Los Angeles não cedeu.

Claro, se Harrison dizia que seu armador geracional tinha problemas, Pelinka “se preocupou” e pediu para mandar menos ao time de Dallas.

E conseguiu.

Poucos dias depois, Pelinka utilizou justamente aquele que Harrison pediu na troca (Dalton Knecht) para conseguir o pivô Mark Williams. A trade deadline do Lakers partiu do status de excelente para aula.

Apesar de Williams ter problemas com lesões, vale lembrar que é um jogador mais jovem que Knecht e com muito potencial. É o que Luka Doncic queria, no fim das contas: um pivô que seja ameaça ao adversário na ponte aérea.

Miami Heat

O Heat recebia propostas ruins por Jimmy Butler, pois o jogador pediu troca. Isso, por si só, derruba o valor de uma negociação. No entanto, após muita conversa, o time da Flórida recebeu Andrew Wiggins.

É óbvio que poderia ser algum astro de elite, mas o Heat obteve um ala que sabe defender e com vontade de ajudar sua nova equipe. Wiggins é o que Butler não estava fazendo: ótimo arremessador de três (38.2% nas últimas cinco temporadas), disposto a mudar seu estilo de jogo pelo time. Sem ego, sem exigências. Um jogador de basquete.

Brooklyn Nets

Todas as trocas que o Nets fez na trade deadline provaram que o time fez o que precisava para colocar no posto de vencedores, não dos perdedores. Apenas para entender, o time do Brooklyn recebeu de volta suas escolhas de Draft na offseason.

Mas o Nets começou a temporada vencendo, o que deixaria tudo mais difícil pelo tank. Então, fez trocas importantes, que deixaram o elenco mais fraco. Agora, até vai vencer jogos aqui e ali porque quem está em quadra quer competir. Mas funcionou e, no momento, o time é 12° no Leste.

Mais que isso, o Nets ainda conseguiu manter Cam Johnson, Cam Thomas e Nic Claxton. Enquanto isso, dispensou Ben Simmons.

Dallas Mavericks

Sim, o que o Mavs (Nico Harrison) fez foi um absurdo e estúpido. Mas o time acabou recebendo ótimos jogadores no processo da trade deadline: Anthony Davis, Max Christie e Caleb Martin.

Por mais que Dallas tenha feito uma de suas piores trocas, a equipe possui chances reais de brigar por algo na temporada. Afinal, Davis é um dos melhores defensores da NBA, Christie é um jovem que está cada vez melhor nos dois lados da quadra e Martin só precisa estar saudável para ajudar.

O Mavs foi mal na trade deadline por trocar Luka Doncic. Muito mal. Por outro lado, foi bem ao conseguir reforços para a defesa. Agora, Doncic é página virada. É momento de o time dar mais espaço para quem está mostrando serviço, como PJ Washington.

Leia mais

Entre os perdedores da trade deadline, um dos times que quase ficou ao lado dos vencedores. Só não conseguiu. E piorou tudo.

Phoenix Suns

O Suns queria Jimmy Butler, mas dependia de Bradley Beal para isso. Beal não quis abrir mão do veto e seguiu em Phoenix. Então, a ideia do Suns foi trabalhar pelas costas de Kevin Durant.

Sim, a diretoria do Suns tentou trocar Durant antes mesmo de aparecerem rumores de que ele gostaria de sair. Foi justamente por isso que ele ficou tão irritado com o time. Agora, o astro vai ficar até o fim da temporada e, provavelmente, pedir negociação na offseason.

A ver.

Sacramento Kings

Não tinha muito o que fazer e trocou De’Aaron Fox. Mas esqueceu de trazer um armador. Em dois jogos com Zach LaVine, o time pareceu perdido, enquanto DeMar DeRozan foi o mais próximo do que se chama de organizador.

Chicago Bulls

Não dá para entender a diretoria do Bulls. Há dois anos, o time deixou de ser um candidato quando soube que Lonzo Ball não voltaria tão cedo. Estava claro. Com Ball, além de DeMar DeRozan, Zach LaVine e Nikola Vucevic, Chicago estava no trilho certo. Mas o armador se machucou e o time não conseguiu encontrar alguém que pudesse fazer o grupo funcionar.

Então, quando teve a chance de trocar LaVine, DeRozan e Vucevic, não o fez, apostando que daria certo. Até deu por alguns meses, quando recebeu Patrick Beverley.

Foi quando LaVine pareceu um astro de verdade e o Bulls dava pistas que poderia voltar a funcionar. Mas a direção deixou Beverley ir embora (apesar de ele pedir muito). O veterano era o único que conseguia fazer Chicago parecer competitivo.

Mas piorou…

Enquanto isso, LaVine e DeRozan perderam valor de troca. O time assinou com jogadores como Torrey Craig, mas não fazia o menor sentido. Afinal, Craig seria útil para equipes que brigavam por algo. Não era o caso do Bulls.

LaVine perdeu boa parte da última temporada e ninguém mais o queria. DeRozan saiu na última agência livre por escolhas de segunda rodada e um jogador que nenhuma outra equipe desejava. Alex Caruso, um dos melhores defensores da NBA, foi em troca para o Oklahoma City Thunder em alta. E o Bulls não obteve nenhuma pick do time que mais tinha escolhas.

Agora, LaVine vinha em seu melhor momento nos últimos anos e estava nos rumores de troca. Vucevic, Ball e ele deveriam sair na trade deadline. Afinal, era o que o time precisava para deixar de competir e partir para o tank.

Era o momento. Precisava apenas perder para garantir sua escolha de Draft. Mas… não.

Trocou LaVine para ter a própria escolha e por jogadores que tentou negociar posteriormente e não conseguiu.

Ainda assim, não consegue, de forma alguma, sair da zona do play-in. Precisa que o Philadelphia 76ers vença, mas não é o que vem acontecendo. Ainda tem tempo, mas entre vencedores e perdedores da trade deadline, ninguém fez tanta coisa ruim quanto o Bulls.

Milwaukee Bucks

OK, o time quer correr. Mas usou a trade deadline para trocar Khris Middleton por um jogador que não defende bem, não arremessa bem e vem em uma de suas piores temporadas: Kyle Kuzma.

Middleton passou por cirurgia na offseason, enquanto recebeu a promessa do Bucks que ele não precisava se preocupar. Assim, o veterano poderia se recuperar sem pressa.

Enquanto isso, Middleton vinha sendo um dos melhores arremessadores (ao contrário de Kuzma) na temporada. Como prêmio, ele foi trocado para o Washington Wizards. Ótimo jeito de tratar um dos principais jogadores que o time já teve e com papel importantíssimo no título de 2021.

Dallas Mavericks

Você não troca um armador geracional de 25 anos. Fim.

