Para analista, Warriors não melhora após troca por Jimmy Butler

A maioria dos torcedores do Golden State Warriors estão empolgados com a troca que levou o astro Jimmy Butler para o time. Mas será que a equipe está muito mais forte mesmo com a chegada do astro? Voltou a ser uma candidata ao título, por exemplo? Isso já causa bem mais discussão entre analistas. O polêmico Stephen A. Smith, da ESPN, tem uma visão pessimista nesse sentido.

“Essa troca não me impactou, pois não faz essa equipe melhor ou mais perigosa do que antes. Nem um pouco. Isso não é uma crítica a Jimmy, mas não acho que tenha sido uma megatroca. Teria sido se ele fosse para Phoenix, por exemplo, jogar com astros como Kevin Durant e Devin Booker. Mas Golden State não é o mesmo de antes. Não é tão forte e ele nem é um bom encaixe nesse sistema”, disparou o comentarista.

Butler foi a resposta para a busca frenética do Warriors por um grande reforço antes do fim da janela de transferências. O time consultou a disponibilidade de vários astros da liga. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, chegou a ter um acerto para readquirir Kevin Durant. Mas o ala-armador do Miami Heat foi o reforço que chegou. Smith vê o maior benefício da negociação para o time na questão financeira.

“Nós estamos acostumados a ver Stephen com Klay Thompson. Mas Jimmy é um cara bem diferente. Ele é um astro e sempre cresce nos playoffs. No entanto, pensando no esquema desse time e os atletas ao seu redor, ele não é Klay. Isso foi muito mais um negócio financeiro, pois colocou Golden State bem abaixo do teto salarial. Então, foi muito mais sobre isso”, apontou a celebridade da televisão dos EUA.

Plano B

A troca por Jimmy Butler foi o caminho mais fácil para o Warriors chegar a um reforço de peso. O ala-armador manifestou o desejo de sair do Miami Heat e, por isso, estava afastado do elenco. Todos já sabiam que o veterano iria embora da Flórida antes do fim da janela de transferências. O colega de bancada de Smith, Shannon Sharpe, também não coloca as suas fichas em uma reviravolta em San Francisco.

“Essa negociação não mudou nada para mim também, para ser sincero. Jimmy te traz a chance de ‘desacelerar’ as ações um pouco, mas isso é o que Golden State planeja? Ele não vai mais ser quem inicia as coisas, pois esse é Stephen. É um sistema ofensivo de muita movimentação e, a princípio, não sei se Jimmy está disposto a ser esse tipo de jogador”, especulou o analista.

Sharpe vai além e crê que Butler nem era um efetivo “plano A” na cabeça do Warriors. Ele foi um prêmio de consolação, no fim das contas, pois não conseguiram a volta de Durant. “Para mim, está claro que quem eles queriam mesmo é Kevin. Mas Kevin não quis nem pensar em voltar. Ele deixou a equipe aos seus termos e, acima de tudo, o atleta com quem teve problemas [Draymond Green] ainda está lá”, concluiu.

Dispensável

Para trazer Butler, o Warriors precisou ceder quatro jogadores na troca: Kyle Anderson, Dennis Schroder, Lindy Waters e Andrew Wiggins. A saída desse último, em particular, causou uma reação negativa dentro do elenco. O técnico Steve Kerr, por exemplo, fez questão de elogiar o ala depois da notícia da negociação. Smith respeita o sentimento dos técnicos e atletas, mas não vê motivo para tanta lamentação.

“Eles perderam Andrew na negociação, mas você podia trocá-lo. Afinal, nunca se sabe quando pode contar com esse cara. É bem importante em alguns momentos e ajudou esse time a conquistar o título em 2022. Mas, muitas vezes, ele desaparece e te deixa na mão. Sei que é duro, mas é isso aí”, concluiu um taxativo Smith.

