Warriors avalia troca de Draymond Green

O Golden State Warriors busca se reforçar e rumores de trocas começam a ganhar força na franquia. Nos últimos dias, Shams Charania, da ESPN, relatou que o time de San Francisco está avaliando acordo por diversos astros como Paul George, Jimmy Butler e Kevin Durant. E para conseguir o craque do Phoenix Suns, Sam Amick, do site The Athletic, relatou que o Warriors considera incluir Draymond Green na troca.

“O Warriors ligou para o Phoenix Suns, para saber sobre Durant. Mas a pedida foi muito alta, pedindo tudo que há valor no futuro”, disse Amick. “Green, que tem uma relação com o dono do Suns, Mat Ishbia, por terem jogado por Michigan State, também estaria no pacote”.

Ademais, o próprio Green já admitiu a chance de ser trocado em entrevista após a vitória contra o Orlando Magic, na última terça (4). “Nós sabemos que a diretoria não está feliz conosco. Você seria bobo de sentar e pensar que está tudo ok. Então, espero que sejam agressivos. Luka Doncic acabou de ser trocado. Então, achamos que tudo é possível”, comentou o ídolo.

Draymond Green está no Golden State Warriors há 13 anos, mas nunca teve seu nome discutido tão a sério em uma troca. Com a equipe, o jogador conquistou quatro títulos, foi All-Star quatro vezes e ainda venceu o prêmio de Jogador Defensivo do Ano em 2017.

Troca de Jonathan Kuminga também é considerada

Dessa forma, Amick também alerta que o Suns mostrou interesse em Jonathan Kuminga. O jovem chegou ao Warriors em 2021, com a sétima escolha do draft, e é visto como jogador com grande potencial. No entanto, ele será um agente livre restrito ao final da temporada, e, segundo o The Athletic, busca um salário na casa dos US$30 milhões anuais. Como Golden State já está acima do teto salarial, acomodar mais esse aumento poderia colocar a equipe acima do nível de multas da NBA.

De começo, porém, o Warriors não incluia Kuminga em trocas. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual uma possível chegada de Jimmy Butler não aconteceu. Contudo, Amick alerta que a disponibilidade de Durant, duas vezes campeão com Golden State, mudou a situação. “Eles incluiríam o que precisasse para terem KD de novo”.

Na atual temporada, Kuminga tem médias de 16.8 pontos e cinco rebotes por jogo. Embora tenha se lesionado por uma parte da campanha e não seja sempre titular, conseguiu melhorar sua performance em relação à última temporada.

Estrela ao lado de Curry

Assim, o Warriors tem 25 vitórias e 24 derrotas na temporada, ocupando a décima colocação na Conferência Oeste. Por isso, a diretoria corre contra o tempo para viabilizar a chegada de uma grande estrela. Stephen Curry, armador da equipe, chegou a dar a entender que também gostaria de uma grande movimentação.

“A imprensa nunca saberá [se eu pressiono a diretoria]. Só que nós conversamos o tempo todo e eu quero vencer. De novo, esse não é meu trabalho. Não sou técnico, GM nem dono da equipe. Mas está bem claro onde eu me posiciono sobre fazer os ajustes para vencer”, completou.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

