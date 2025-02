Kevin Durant rebate quem reclama do All-Star da NBA

O novo formato do All-Star Game da NBA recebeu críticas, mas Kevin Durant, do Phoenix Suns, rebateu as reclamações. O principal ponto comentado por torcedores foi o tempo de comerciais: entre intervalos e atividades não relacionadas ao basquete (entrevistas e homenagens), foram quase três vezes mais interrupções do que bola em quadra. Mas Durant opinou em sua conta no X.

“Acho que é mais divertido reclamar da NBA do que assisti-la”, escreveu Durant. “Que loucura, cancelem o fim de semana do All-Star e deixem todo mundo tirar uma folga, já que estamos tão miseráveis nessa época”.

“Eu entendo. Meu ponto é que os fãs reclamam de tudo. Parece que nada é bom o suficiente para eles agora. As únicas coisas que eles realmente gostam são os playoffs, a trade deadline, a free agency e quando os jogadores brigam entre si”.

O astro ainda defendeu o formato, alegando que deixava as coisas mais competitivas.

“Acho que estamos começando a ver a competitividade do All-Star Weekend voltar aos poucos ao jogo”, disse. “Acho que foi legal esta noite. Foi muito melhor do que antes. Talvez porque os jogos foram mais curtos, mas sinto que os caras estavam tentando jogar com mais intensidade”.

“Acho que quando temos eventos como este não nos preocupamos tanto com a competição. Se trata mais de celebrar a família do basquete e a comunidade neste período. Mostra o quanto estamos unidos como grupo, como comunidade do basquete. E como podemos unir o resto do mundo com o que fazemos também. É um momento especial”.

Críticas de outros jogadores

As críticas, contudo, não vieram só de torcedores. Jogadores também reclamaram do novo formato. Trae Young, por exemplo, foi um dos primeiros a criticar. “Para ser honesto, eu não gostei nem um pouco” afirmou o jogador. “Não gostei das pausas. Os jogos foram muito curtos. Então, sinto que eles estavam prolongar o jogo, aumentar o tempo na TV com essas paradas e coisas do tipo”.

As partidas tinham limites de 40 pontos. Young, porém, sentiu que o limite não deixou que os jogadores pudessem participar de muitas ações nas quadras. Enquanto isso, as pausas muitas vezes eram maiores do que os jogos.

Um dos exemplos aconteceu na decisão. Enquanto Stephen Curry, Kevin Durant e outros astros veteranos duelavam com Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, a partida teve um intervalo de 20 minutos. A parada, aliás, serviu como homenagem à equipe de transmissão do canal TNT, que está em seu último ano como parceiro da NBA.

Além disso, Shai Gilgeous-Alexander, que terminou a final com quatro pontos, também reclamou das interrupções. “Eu preferia jogar sem pausas”, afirmou.

Ademais, Kevin Durant foi All-Star pela 15ª vez em sua carreira na NBA. O veterano é o segundo em atividade com mais seleções, só atrás de LeBron James, recordista histórico.

