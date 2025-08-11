Mavericks pode envolver três jogadores em troca na NBA

Após a troca polêmica de Luka Doncic na última temporada, o Dallas Mavericks terá Cooper Flagg na próxima temporada da NBA, além da manutenção de outros jogadores. A franquia acertou extensões de contrato e a principal contratação foi D’Angelo Russell. O armador vem para suprir a ausência de Kyrie Irving até o astro se recuperar de lesão. No entanto, algumas mudanças podem acontecer até a trade deadline de 2026.

De acordo com o site ClutchPoints, o início de campanha do Mavericks pode ser determinante para saber se o time fará alguma troca de jogadores na NBA. Portanto, a franquia deve iniciar 2025/26 com o atual elenco, mas com a chance de mudanças até fevereiro. Tudo vai depender do encaixe de Russell com Anthony Davis e Cooper Flagg, que vai disputar seu primeiro ano na liga, e os demais nomes da equipe.

Então, o portal listou três jogadores que podem sair do Dallas Mavericks até a trade deadline da NBA.

Dante Exum

O Mavs ainda acertou a volta de Dante Exum no início de julho. O objetivo da franquia é ter peças para rotação de armadores. Afinal, Irving não tem prazo certo para retornar às quadras. Por outro lado, quando o astro voltar ao time, o australiano pode se tornar um nome “trocável” em Dallas.

Assim, o principal motivo para Exum ser um dos candidatos a troca no Mavericks é que ele não deve muitos minutos após a volta de Kyrie Irving. O site alerta ainda que Dallas pode querer negociá-lo por um pivô “de baixo custo” até fevereiro. O australiano ficou com médias de 8.7 pontos e 2.8 assistências em cerca de 18 minutos por noite na última campanha da NBA.

Caleb Martin

A situação de Caleb Martin seria similar a de Exum. O jogador não está na lista de prioridades do técnico Jason Kidd. De acordo com o ClutchPoints, ele seria o terceiro ou quarto ala na rotação. “Apesar de poder jogar em várias posições no Mavs, ele não está em uma posição alta na profundidade para justificar que fique”.

Isso porque o Mavericks conta com jogadores como Klay Thompson, Naji Marshall e a jovem sensação Cooper Flagg. Martin fez 7.9 pontos por jogo na última temporada da NBA. Ele iniciou a campanha com o Philadelphia 76ers até chegar ao Mavericks na trade deadline. No entanto, não foi titular nenhuma vez em Dallas e jogou apenas 11 minutos no play-in, errando os três arremessos que tentou. Neste cenário, ele se torna forte candidato a troca caso o time precise de ajustes ao longo de 2025/26.

Max Christie

Max Christie deve ganhar US$7.7 milhões nesta temporada, o que o torna uma opção relativamente barata. Entretanto, isso não significa que ele seja intocável. O jogador de 22 anos é mais um caso para brigar por vaga contra nomes como Klay Thompson, Martin e Exum. Portanto, pode haver uma briga direta por vaga na rotação entre os três nomes citados.

Ele chegou ao Mavericks na troca de Luka Doncic e Anthony Davis. Ao todo, disputou 32 jogos no Texas, sendo 11 como titular. Instável, não se firmou com Jason Kidd. Apesar disso, teve média de pontos superior ao seu período no Lakers. Ele terminou com 11.4 pontos e 4.2 rebotes. Além disso, deixou uma boa última impressão com 11 pontos no duelo de play-in contra o Memphis Grizzlies.

Por fim, o portal indica que Christie pode levar vantagem em uma briga interna para não ser trocado com Martin e Exum. Ele é mais jovem, conseguiu números melhores. Por outro lado, é um nome que chamaria mais atenção de outros times em uma eventual troca.

