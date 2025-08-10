Tyler Herro poderia ir em troca para o Mavericks

De acordo com o site Fadeaway World, Tyler Herro pode se tornar alvo de troca do Dallas Mavericks. Isso porque o jogador do Miami Heat é elegível para uma extensão de contrato de US$150 milhões a partir de outubro. No entanto, é incerto que a franquia dê um novo contrato para o ala-armador. Assim, o portal sugere um possível acordo que o leve ao time do Texas antes de terminar seu vínculo na Flórida.

Vale lembrar que Brett Siegel, do site Clutch Points, alertou, na última semana, sobre a situação contratual de Tyler Herro. Segundo o jornalista, há dúvidas sobre a extensão. Isso porque o presente do Heat, Pat Riley, tem um histórico ruim em relação a estender contratos de seus atletas.

“Tyler Herro se torna elegível para uma extensão de três anos no valor de cerca de US$150 milhões com o Miami Heat em outubro. Ou seja, antes do início da temporada 2025/26. Esta é uma situação que as equipes da NBA estão observando, já que Pat Riley sempre foi cauteloso ao conceder extensões (vide Jimmy Butler). A decisão de renovar com ele dirá como o Miami se vê no Leste”, disse Siegel.

Sob esse ponto de vista, a proposta de troca considera o cenário em que o Heat não dê uma extensão a Herro. Então, o Mavericks se tornaria um potencial pretendente. No cenário proposto, Dallas enviaria um de seus astros para Miami: Klay Thompson. Além disso, outros dois jogadores precisariam estar envolvidos. São eles: Max Christie, Jaden Hardy.

“Esta proposta de troca oferece vantagens estratégicas para ambas as equipes. A adição de Thompson pode ser considerada a mais notável. Como uma ameaça de perímetro de elite, o cinco vezes All-Star traz pontuação e experiência veterana para o elenco. Nesta negociação, o Heat também adquiriria dois jovens jogadores com grande potencial: Max Christie e Jaden Hardy”, avaliou o Fadeaway World.

Além dos jogadores, o Heat se beneficiaria ao reforçar seu capital de Draft com duas escolhas de primeira rodada. Embora o Houston Rockets detenham os direitos de troca da escolha de primeira rodada de 2029, a escolha de primeira rodada de 2031 ainda é imensamente valiosa.

Miami contará com muitos jogadores jovens na próxima temporada da NBA. Essa mudança confirmaria os planos da franquia de desenvolver um núcleo para o futuro centrado exclusivamente em Bam Adebayo .

O Dallas Mavericks tem muito a ganhar com essa troca. Com a adição de Herro, a equipe garantem sua rotação de armadores para o futuro. Com Kyrie Irving e Tyler Herro ancorando a armação, o Mavericks teriam uma das duplas de armadores mais singulares da liga.

Confira a proposta de troca para que Tyler Herro seja jogador do Mavericks:

Mavericks recebe: Tyler Herro

Heat recebe: Klay Thompson, Max Christie, Jaden Hardy, duas escolhas de primeira rodada (2029 e 2031)

