Ídolo, Dwyane Wade se empolga com Norman Powell no Heat

O Miami Heat fez poucos movimentos na offseason, mas um deles deixou o maior ídolo do time em êxtase. Dwyane Wade ficou empolgado quando soube que Norman Powell seria reforço da franquia. O ala-armador chegou à Flórida depois de troca acertada na primeira semana de agência livre, por Kevin Love e Kyle Anderson. O ícone crê que o novo contratado pode ter um grande impacto na equipe.

“Norman, antes de tudo, é um ótimo jogador. E todos sabemos como é bom. Ele foi um all-star da conferência Oeste na última temporada. Não foi eleito, mas deveria ter sido. Para Miami, vai ser incrível ter um talento desse nível como apoio a duas opções como Bam Adebayo e Tyler Herro. Eu fiquei bem animado, certamente, quando recebi a notícia”, contou o craque, em seu podcast.

Powell, a princípio, foi uma oportunidade de mercado para o Heat. John Collins estava a caminho do Los Angeles Clippers, mas o Utah Jazz não tinha lá tanto interesse em ficar com o scorer. Miami surgiu como um destino para o ala-armador enquanto oferecia maior economia para o time de Salt Lake City. Wade entende que a troca foi inesperada, mas vê como um “acaso positivo” para todos os envolvidos.

“Eu acho que, nesse momento da carreira, Miami é o lugar certo para Norman. Deu para ver como o seu jogo cresceu e brilhou assim que Paul George saiu do Clippers. Então, creio que esse é o time perfeito para que atinja o patamar de all-star em definitivo. E, com isso, se consolide como um dos grandes jogadores da liga”, projetou o integrante do Hall da Fama.

Irmão mais velho

É verdade que Dwyane Wade não é a pessoa mais “isenta” para falar sobre Norman Powell. Afinal, embora poucos saibam, ambos são bons amigos. Tanto que, depois de saber da transação, o ala-armador entrou em contato com o ex-atleta para celebrar a novidade. A empolgação do ídolo do Heat com o reforço também passa pela reação do jogador à mudança de ares na carreira.

“Eu estava jogando golfe e, depois que sai do campo, recebi uma mensagem de texto em meu telefone. Era Norman, que estava animado demais. Ele me disse: ‘irmãozão, estou a caminho. Sou jogador de Miami agora, cara’. Além disso, falou que mal podia esperar para vestir o uniforme e entrar em quadra. Ele quer jogar aqui, certamente”, garantiu a lenda do Heat.

Wade e Powell nunca jogaram juntos, então essa é a primeira chance de estarem mais próximos. Uma oportunidade única para um contato que nasceu pela admiração mútua. “A minha relação com Norman se deu porque, antes de tudo, fui uma grande inspiração. Sei como ele me vê como uma referência. Somos pontuadores um pouco baixos, mas baixos e explosivos que gostam de contato”, concluiu.

Reforço mesmo

A offseason é cheia de notícias de contratações, mas nem todos são reforços mesmo. O fato é que, durante a temporada, vários jogadores que chegam com muito status aos novos times não correspondem. Ou, às vezes, não são tão úteis quanto se imaginava. Não acontece o “encaixe”, por exemplo. No entanto, o técnico Erik Spoelstra aponta o veterano como uma adição pontual no Heat.

“Nós competimos muito contra Norman ao longo dos anos. Quando jogava em Toronto, em particular. Gostamos do seu espírito competitivo e força em quadra, a princípio. Da sua natureza como jogador de basquete. Mas, além disso, o poder de pontuação que traz consigo vai ser importante. Sem dúvidas, a nossa equipe precisa disso”, admitiu o treinador bicampeão da NBA.

