Após início lento, Kasparas Jakucionis cresce na Summer League

O início da temporada de Summer League, certamente, não foi como o novato Kasparas Jakucionis sonhava. É provável que, aliás, ele tenha sido a maior decepção do California Classic. Mas, no torneio em Las Vegas, o armador mostrou reação e subiu de produção. Ainda está longe do ideal, mas o próprio jovem ressalta que tem sido uma jornada de compreensão e evolução para o seu jogo.

“Eu estou no início de um processo de adaptação, pois o jogo é um pouco diferente de tudo o que já vi antes. Além disso, tenho que recuperar o meu ritmo ideal. Mas o meu foco nessas partidas tem sido controlar o que está ao meu alcance. Dou o máximo de mim todas as noites, em particular, no lado defensivo. Fazendo isso, não importa qual seja o resultado, eu sei que estou bem”, avaliou o atleta de 19 anos.

As atuações de Jakucionis no Classic, na verdade, foram assustadoras. Ele somou só 12 pontos em três jogos, enquanto converteu menos de 10% dos arremessos que tentou. Além disso, distribuiu só seis assistências para 12 desperdícios de bola. Em Las Vegas, por sua vez, ele registra média de 15,0 pontos acertando quase 45% dos seus tiros de quadra. Fez as primeiras seis cestas de longa distância pelo time também.

“Isso é só basquete e, às vezes, as coisas são tão simples quanto parecem. Em um dia, a bola não cai. Então, no dia seguinte, acerta tudo o que joga para cima. Nem todas as partidas serão a sua melhor atuação. Mas o que não muda é que estou trabalhando em meu arremesso todos os dias. Eu creio que esse é o ponto mais importante por trás da melhora”, contou a 20a escolha do draft desse ano.

Hora decisiva

É claro que ninguém no Heat, a princípio, se desesperou com as atuações de Kasparas Jakucionis na Summer League. É comum que jogadores não joguem bem logo depois do draft e façam temporadas bem melhores. Afinal, muitas vezes, o California Classic e Las Vegas são as primeiras chances dos novatos competirem com os profissionais. Por isso, os técnicos de Miami orientam o jovem a só aproveitar a experiência.

“Eles só me dizem para entrar em quadra leve e, acima de tudo, ser eu mesmo. Cada dia de treino é um passo à frente que adoro vivenciar. Afinal, gosto muito do processo de melhorar como jogador de basquete. Não importa se jogou bem ou mal, você deve estar lá no dia seguinte e fazer tudo outra vez. Mais do que isso, fazer melhor do que antes”, disse o ex-atleta da Universidade de Illinois.

As más atuações podem intimidar jovens jogadores, mas, com Jakucionis, o efeito tem sido diferente. O único jeito para jogar melhor, no fim das contas, é jogar mais. “Você treina todos os dias, sem importar como acorda ou foi dormir. Parte do processo, aliás, está na perseverança e motivação em seus piores dias. Você não pode se esconder da necessidade de treinar”, completou.

Meu herói

Uma experiência marcante para novatos da liga é enfrentar os seus ídolos pela primeira vez. Isso não vai acontecer na Summer League, mas está a poucos meses de acontecer. E, no caso de Jakucionis, quem ele mais espera ver de perto não surpreende: trata-se de LeBron James. O armador não esconde que o primeiro jogo contra o Los Angeles Lakers, em síntese, vai realizar um dos seus sonhos de criança.

“LeBron era o meu herói na infância, para resumir. É um jogador completo que faz tudo o que for preciso para o seu time vencer. Ele pontua, mas também envolve os colegas no jogo e defende em alto nível. Ou seja, é um líder em quadra. Mas dizer isso não dá conta ainda da forma como cuida do corpo e da mente. Tudo é um diferencial e o faz grandioso”, elogiou o novo jogador da NBA.

