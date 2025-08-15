Quais jogadores da NBA são os melhores arremessadores de três?

Quando pensamos nos melhores arremessadores de três em todos os tempos da NBA, jogadores como Stephen Curry, Reggie Miller, Ray Allen e Larry Bird sempre são lembrados. No entanto, existe uma grande diferença entre volume e aproveitamento. Enquanto alguns acertam muitas cestas do perímetro por conta da quantidade, outros são mais certeiros, mesmo que com menos tentativas.

Continua após a publicidade

Dos citados acima, Larry Bird foi o que menos tentou (1.93 tentativas por jogo) e pode nem ser considerado por alguns entre os melhores, mas foi o primeiro a chamar mais a atenção na NBA para o artifício. Ao seu lado, Chris Mullin ajudou a revolucionar o quesito, ainda que com um volume muito mais baixo que qualquer jogador mediano hoje.

Mas, com 2.2 arremessos por jogo na carreira, Mullin já foi uma versão melhor em eficiência e em volume que Bird. Nos anos 80, entretanto, ainda teve um dos jogadores menos badalados da NBA, só que com um aproveitamento ainda melhor do que eles: Mark Price. O problema é que, apesar de ser um dos melhores arremessadores que a liga já teve (40.2% na carreira), ele tentava só 3.4 por jogo.

Continua após a publicidade

Esse é o tipo de coisa que mudou muito na liga, com cada vez mais arremessadores de três. O espaçamento criado, além das estatísticas avançadas, deram ao jogo uma dinâmica bem diferente do que acontecia há duas ou três décadas daqueles que eram considerados os melhores jogadores atrás da linha.

A NBA mudou muito, mas isso não quer dizer que é melhor ou pior com os atuais jogadores. É apenas diferente.

Leia mais

Stephen Curry, claro, é o grande nome para qualquer um que pense sobre os melhores arremessadores da NBA, mas outros jogadores podem ultrapassar o armador do Golden State Warriors. Incrível, né? Aos 37 anos, Curry diz que não sabe quando vai parar de jogar, mas uma coisa é certa: não deve levar tanto tempo assim.

Continua após a publicidade

Em sua carreira na NBA, Curry provou estar acima dos melhores. É quase como era a revista Placar com Pelé no prêmio Bola de Prata. Ele não vale, pois é muito acima dos outros.

Mas imagine só: por mais que ele possa chegar aos cinco mil arremessos de três certos na história da NBA, outros jogadores podem chegar lá. Anthony Edwards e Jayson Tatum são exemplos disso.

Continua após a publicidade

Enquanto o astro do Minnesota Timberwolves já fez 1.191 cestas de três na carreira (381 jogos) na liga, Curry tinha 1.040 no mesmo número de partidas. E tem mais: com melhores aproveitamentos de Edwards a tendência é que ele arremesse ainda mais do perímetro na NBA. Detalhe: ele só tem 24 anos.

Por outro lado, é comum ver jogadores do Boston Celtics arremessando de três na NBA sob o comando de Joe Mazzulla. Aqui, Tatum perde um pouco para Stephen Curry em seus primeiros 585 jogos. Enquanto o jogador do Celtics fez 1.546, Curry acertou 1.593.

Continua após a publicidade

Mas já entendeu, né? Com mais volume nos próximos anos, Tatum (27) pode entrar na briga de jogadores entre os melhores arremessadores de três na história da NBA ao fim de sua carreira.

Melhores arremessadores também erram

Quando Damian Lillard, ainda em sua primeira passagem pelo Portland Trail Blazers, fez aquela cesta de três de longe e no estouro do cronômetro, Paul George fez um comentário que repercutiu muito: “Foi só um arremesso ruim”.

Continua após a publicidade

Ali, George não queria dizer que o arremesso em si foi ruim. Mas a qualidade dele. De onde foi, como foi. É o que chamam de arremesso de baixo aproveitamento. Afinal, até os melhores arremessadores da NBA possuem um índice baixo de pouco mais de nove metros (30 pés) atrás da cesta. Quase ninguém faz mais do que 35% dali.

Então, sim. É um arremesso ruim. Mas mais do que isso, é uma seleção ruim. Claro que caras como Curry e Lillard são excelentes de quase qualquer distância. Só que, de novo, estamos falando sobre percentuais.

Mesmo assim, jogadores como Curry são diferentes e, por isso, ele está acima dos que são considerados os melhores arremessadores da NBA. Só em 2024/25, ele acertou 37.1% dos 30 aos 34 pés (27 em 70). Muito “especialista” não tem isso de índice na carreira.

Continua após a publicidade

Mas o ponto aqui é o seguinte: vários jogadores da NBA acham que são Stephen Curry, que podem arremessar de qualquer jeito e tudo é lindo.

Defesas atrapalham

Quando alguém chegar em você e dizer que a NBA não tem mais defesa, mostre alguns números importantes de arremessadores. James Harden, por exemplo, é um dos líderes em cestas de três na história, atrás apenas de Curry. Ele já deixou Ray Allen para trás e deve ampliar isso.

Continua após a publicidade

Mas quando a gente fala de marcação sob pressão nos arremessadores da NBA, é de 1.20m de distância, no máximo. Nisso, Harden só fez 29.9% em 2024/25. Tatum, outro exemplo que usamos aqui, fez só 27.5%, enquanto Edwards acertou 31.8%. Curry? Ele converteu 35.5%.

Por mais que a defesa esteja em cima de jogadores como ele na NBA, Curry vai acertar. Mas sabe um que é tão bom quanto e não falam tanto por conta do volume? Kevin Durant.

Continua após a publicidade

Hoje, o jogador do Houston Rockets é só o 14° na lista de todos os tempos, mas se o papo é eficiência, é com ele. Durant fez 42.3% das cestas de três sob muita marcação.

Outros jogadores da NBA vão bem com tanta defesa, como Jalen Brunson (44.2%) e Lillard (41.4%). Por outro lado, alguns não vão tão bem, como Donovan Mitchell (25%).

Continua após a publicidade

Garante vitórias?

De acordo com alguns estudos, em boa parte das vezes, os melhores arremessadores da NBA, em geral, são jogadores com bom aproveitamento nos lances livres. Claro que para vencer jogos não basta só arremessar bem. Tem de ter uma boa defesa, caras grandes para os rebotes, poucos erros de ataque e tudo mais.

Na última temporada da NBA, por exemplo, o campeão foi o Oklahoma City Thunder. Dos 16 times que foram aos playoffs, o Thunder foi só o 13°, com 33.8% nos mata-matas. Encarou o Indiana Pacers, o melhor, que tinha 39%. Mas os melhores arremessadores de três do Pacers fizeram a diferença no resultado final? Não mesmo.

Continua após a publicidade

Aí, de novo, entram alguns pontos muito importantes. Primeiro, porque entre todos os jogos dos playoffs de 2025, dos seis que um time provocou mais turnovers do adversário, o Thunder estava em todos. Só perdeu uma partida, a primeira da decisão.

Além disso, aqui vai um dado relevante: Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams puniram seus oponentes no arremesso de média distância. Sim, aquele tipo de tentativa cada vez mais rara na NBA foi usada por um dos melhores times nos últimos tempos.

Continua após a publicidade

E os dois se aproveitaram que Myles Turner levava o Pacers a ser um dos piores em pontos sofridos dentro do garrafão e fizeram a festa. Literalmente. Por isso, de nada serve viver de arremessadores de três, pois não garante vitórias na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA