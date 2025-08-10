Site lista os melhores jogadores da NBA com até 1,85m

O basquete é um esporte no qual ser alto é muitas vezes sinônimo de sucesso. Os grandes nomes na história do esporte, por exemplo, ultrapassam dois metros ou estão perto disso. No entanto, alguns ‘baixinhos’ costumam quebrar esse tabu. Na NBA, por exemplo, o site FadeAway World fez uma lista dos dez melhores jogadores com até 1,85m.

A lista considera o impacto dos jogadores de baixa estatura como pontuadores. Aqui, o site tenta destacar aqueles que fugiram do padrão, já que os ‘baixinhos’ muitas vezes ganham fama pelo talento como passadores, mas não como armas ofensivas.

Desta forma, Chris Paul, que conta com 1,83m, aparece atrás de diversos jogadores na lista. Embora seja, para muitos, o melhor ‘baixinho’ na história da NBA, o armador nunca foi conhecido como um pontuador acima da média. Na verdade, ele é um dos grandes passadores de todos os tempos.

Portanto, confira a lista dos melhores jogadores com até 1,85m na história da NBA:

10. Kemba Walker – 1,83m

Primeiro nome na lista, o antigo astro do Charlotte Hornets foi um dos “grandes” armadores da década passada na NBA. Kemba Walker viveu seu auge em 2019, quando teve médias de 25.6 pontos por jogo. No entanto, ele nunca conseguiu transformar o sucesso individual em coletivo. Além disso, uma série de lesões atrapalhou os anos finais da carreira do jogador, que está fora da liga desde 2023.

9. Chris Paul – 1,83m

Como mencionado, Chris Paul não aparece nas primeiras posições da lista de melhores ‘baixinhos’ da NBA. Isso porque, o lendário armador jamais teve destaque como pontuador. A melhor temporada neste sentido, por exemplo, foi a de 2008/09, quando ele registrou 22.8 pontos por jogo. Ainda assim, o camisa 3 conta com média de 17 pontos na carreira, sendo um número de destaque, embora a baixa estatura.

8. Tim Hardaway – 1,83m

Um dos melhores jogadores dos anos 90 na NBA, Tim Hardaway se destacou como pontuador no início da carreira. Mesmo com 1,83m, ele era o líder ofensivo do Golden State Warriors e viveu o auge em 1991/92, com 23.4 pontos por jogo. No entanto, lesões atrapalharam a sequência do atleta, que caiu de rendimento ao longo dos anos. Ele é pai de Tim Hardaway Jr, que fechou com o Denver Nuggets para a próxima campanha da liga.

7. Tony Parker – 1,85m

Tony Parker nunca foi utilizado como principal pontuador durante a carreira pelo San Antonio Spurs. No entanto, isso se devia à presença de Tim Duncan. Desse modo, quando o ala-pivô não estava, o francês conseguia assumir a responsabilidade. Não à toa, em 2008/09, ele teve média de 22 pontos por jogo, além de 50.6% nos arremessos.

6. Gail Goodrich – 1,85m

Gail Goodrich foi um dos primeiros jogadores com menos de 1,85 a ter sucesso na NBA. Com um arremesso de alto nível, ele superou Wilt Chamberlain e foi o líder em pontos do Los Angeles Lakers em 1972, quando teve média de 25,9 por jogo. Desse modo, ajudou o time a ser campeão nas finais contra o New York Knicks.

5. Isiah Thomas – 1,85m

Na lista dos melhores jogadores ‘baixinhos’ na história da NBA, Isiah Thomas é quem teve mais sucesso coletivo. Ao todo, a lenda do Detroit Pistons venceu dois títulos e foi MVP das finais de 1990. Embora não tenha sido um pontuador de elite, ele teve média de 19.2 pontos na carreira e chegou a marcar 43 em um jogo das finais de 1988.

4. Isaiah Thomas – 1,75m

Isaiah Thomas viveu uma carreira meteórica na NBA. Mesmo com 1,75m, o ex-Boston Celtics esteve entre os melhores jogadore sda NBA em 2016/17, quando teve média de 29 pontos por jogo. Desse modo, ficou na quinta posição na votação de MVP. No entanto, lesões nos anos seguintes atrapalharam a passagem do armador pela liga.

3. Trae Young – 1,85m

Desde que chegou ao Atlanta Hawks, Trae Young é uma máquina de pontuar na NBA. Mesmo com 1,85 metro, o camisa 11 é daqueles jogadores com ótimo arremesso de longa distância na NBA. Além disso, é especialista em pick-and-roll. Desse modo, conta com média de 25.3 pontos na carreira, além de ter atingido 29.6 por jogo na temporada 2019/20.

2. Tiny Archibald – 1,85m

Tiny Archibald não tem a mesma média que Trae Young na carreira. No entanto, o ídolo do Boston Celtics teve uma das melhores temporadas da história da NBA, mesmo com apenas 1,85m. Isso aconteceu em 1972/73, quando ele atingiu média de 34 pontos por jogo, liderando a liga no quesito. Além disso, foi campeão em 1981.

1. Allen Iverson – 1.83m

Por fim, Allen Iverson lidera a lista de melhores pontuadores com até 1,85m na história da NBA. Ídolo do Philadelphia 76ers, o ícone dos anos 2000 finalizou a carreira com média de 26.7 pontos por jogo, sendo a melhor marca do ranking. Além disso, é considerado um dos grandes dribladores de todos os tempos.

