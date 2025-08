Site da NBA lista os dez melhores jogadores do Leste para 2025/26

O site oficial da NBA listou os dez melhores jogadores da Conferência Leste para a temporada 2025/26. De acordo com Shaun Powell, responsável pela publicação, o ranking leva em conta a expectativa de desempenho para a próxima campanha. Portanto, não considera a carreira dos atletas.

Assim, astros como Jayson Tatum (Boston Celtics) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), que estarão fora das quadras por um longo período, não foram citados. Além disso, Powell fez uma menção honrosa a três jogadores que não apareceram no top 10 de melhores do Leste: Bam Adebayo (Miami Heat), Scottie Barnes (Toronto Raptors) e Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers). Ou seja, eles quase entraram no ranking.

Segundo a lista da NBA, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) é o melhor jogador do Leste. Na próxima temporada, aliás, o astro grego deverá ter números ainda melhores que os habituais. Afinal, o time de Milwaukee perdeu um grande pontuador (Damian Lillard). E, de acordo com o técnico Doc Rivers, Giannis terá a bola nas mãos. Ou seja, ele tende a liderar o time em pontos, rebotes e assistências.

Jalen Brunson (New York Knicks) e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) completam o top 3 de melhores jogadores do Leste, de acordo com a NBA. O primeiro, por exemplo, liderou o Knicks à final de conferência deste ano. Já Mitchell ajudou o Cavs a fazer a melhor campanha do Leste em 2024/25.

Na sequência aparecem dois jovens: Paolo Banchero (Orlando Magic) e Cade Cunningham (Detroit Pistons). Em 2024/25, o ala-pivô liderou o time da Flórida e se estabeleceu como um astro da NBA. O armador, por sua vez, levou o Pistons a uma campanha surpreendente (sexto da conferência). Desse modo, a dupla fecha o top 5 de melhores do Leste. Portanto, para a próxima temporada, a expectativa é a de que ambos subam de nível.

Já na sexta posição, uma surpresa: Joel Embiid (Philadelphia 76ers). Ninguém discute o talento do pivô, mas ele tem sofrido com lesões. Nas últimas duas temporadas, por exemplo, o craque do Sixers disputou apenas 58 jogos. Desse modo, a esperança da equipe é ver Embiid saudável e em boa forma.

Por fim, Cavs e Knicks são os únicos times que colocaram dois jogadores na lista da NBA de melhores do Leste. Assim, além de Mitchell e Brunson, Evan Mobley e Karl-Anthony Towns entraram no top 10.

Dez melhores jogadores do Leste (segundo a NBA)

1. Giannis Antetokounmpo (ala-pivô, Milwaukee Bucks, 30 anos)

Médias na última temporada: 30,4 pontos, 11,9 rebotes e 6,5 assistências, em 67 jogos

Salários em 2025/26: US$54,1 milhões

2. Jalen Brunson (armador, New York Knicks, 28 anos)

Médias na última temporada: 26 pontos, 7,3 assistências e 39% nas bolas de três, em 65 jogos

Salários em 2025/26: US$34,9 milhões

3. Donovan Mitchell (ala-armador, Cleveland Cavaliers, 29 anos)

Médias na última temporada: 24 pontos, cinco assistências e 4,5 rebotes, em 71 jogos

Salários em 2025/26: US$46,4 milhões

4. Paolo Banchero (ala-pivô, Orlando Magic, 22 anos)

Médias na última temporada: 25,9 pontos, 7,5 rebotes e 4,8 assistências, em 46 jogos

Salários em 2025/26: US$15,3 milhões

5. Cade Cunningham (armador, Detroit Pistons, 23 anos)

Médias na última temporada: 26,1 pontos, 9,1 assistências e 6,1 rebotes, em 70 jogos

Salários em 2025/26: US$46,4 milhões

6. Joel Embiid (pivô, Philadelphia 76ers, 31 anos)

Médias na última temporada: 23,8 pontos, 8,2 rebotes e 4,5 assistências, em 19 jogos

Salários em 2025/26: US$55,2 milhões

7. Evan Mobley (ala-pivô, Cleveland Cavaliers, 24 anos)

Médias na última temporada: 18,5 pontos, 9,3 rebotes e 3,2 assistências, em 71 jogos

Salários em 2025/26: US$46,4 milhões

8. Jaylen Brown (ala, Boston Celtics, 28 anos)

Médias na última temporada: 22,2 pontos, 5,8 rebotes e 4,5 assistências, em 63 jogos

Salários em 2025/26: US$53,1 milhões

9. Karl-Anthony Towns (pivô, New York Knicks, 29 anos)

Médias na última temporada: 24,4 pontos, 12,8 rebotes e 42% nas bolas de três, em 72 jogos

Salários em 2025/26: US$53,1 milhões

10. Trae Young (armador, Atlanta Hawks, 26 anos)

Médias na última temporada: 24,2 pontos e 11,6 assistências, em 76 jogos

Salários em 2025/26: US$46 milhões

