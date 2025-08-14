Técnico do 76ers não garante Joel Embiid para treinos

De acordo com o técnico do Philadelphia 76ers, Nick Nurse, a presença do astro Joel Embiid não está garantida nos treinos de pré-temporada da equipe. Em entrevista a Brian T. Smith, do portal Talk Sport, o treinador reconheceu que, embora o pivô de 31 anos esteja trabalhando duro em sua recuperação, ainda há dúvidas sobre sua disponibilidade para o início da próxima temporada da NBA. Vale lembrar que, em abril deste ano, Embiid passou por uma artroscopia no joelho esquerdo.

“Todas as notícias são positivas. Sei que ele está trabalhando muito duro e acho que as coisas parecem boas. Esteja ele pronto para o período de treinos ou não, acho que talvez haja muito mais decisões a serem tomadas antes de chegarmos lá. Mas o principal para nós é que ele esteja saudável para jogar, e jogue o máximo que puder. Afinal, ele é um jogador incrível”, disse o técnico do 76ers.

As lesões fazem parte da carreira de Joel Embiid desde que ele chegou à NBA, em 2014. Afinal, ele ficou de fora das duas primeiras temporadas no 76ers por conta de um osso quebrado no pé direito. Então, em 2016/17, finalmente fez sua estreia. Teve limitações de minutos e só foi liberado, de fato, em 2017/18. Até aqui, ele jamais fez mais do que 68 jogos em uma campanha.

Na última temporada, por exemplo, o técnico do 76ers não contou com Joel Embiid em 63 jogos. Além do pivô, o time sofreu com os desfalques de Paul George e Jared McCain em boa parte da campanha. Desse modo, a equipe ficou na antepenúltima colocação do Leste. Portanto, ficou de fora dos playoffs após oito anos.

O setorista do 76ers, Keith Pompey, do jornal Philadelphia Inquirer, alertou sobre os riscos na carreira de Embiid. Ele entende que o jogador sabe de suas limitações e, por isso, deu uma entrevista “antecipando” aos fãs o que está por vir. No mês passado, o pivô falou com a ESPN sobre os seus problemas físicos, entre outros assuntos.

“Eu acho que Joel Embiid talvez saiba que o fim esteja próximo, então ele meio que está explicando às pessoas o que está acontecendo. Quando é que você tem um cara dizendo sobre o quanto está sofrendo com dores? O que eu tiro disso é que pode não ser agora, mas ele sabe que o fim está próximo”.

“Joel sabe que pode não jogar no mesmo nível que mostrou na NBA. Mas eu posso até estar errado e ele pode voltar e jogar no nível MVP mais uma vez. Só que ele está dizendo que está com problemas, enquanto no passado disse que estava bem”, disse Pompey.

O declínio de Joel Embiid

A queda física do camaronês começou após ele vencer seu único MVP até aqui (2023). Na temporada 2023/24, Embiid liderava a corrida para o prêmio, mas já estava jogando com muitas dores no joelho. Então, a situação piorou quando tentou atuar mesmo assim. Como resultado, perdeu vários jogos e forçou sua volta às quadras. Ele voltou a se machucar e ficou fora da disputa. Afinal, a NBA exige que os jogadores façam 65 partidas ou mais para concorrerem aos prêmios individuais.

O detalhe é que Embiid jogou em apenas 58 das últimas 164 partidas do 76ers. Ou seja, desfalcou o time em 65% dos jogos nas últimas duas campanhas. Nesse intervalo, ele disputou as Olimpíadas de Paris 2024 pela seleção dos EUA.

Só que, ao voltar para os treinos do Sixers para a última campanha, o pivô perdeu toda a pré-temporada e os dez primeiros jogos. Mas quando o fez, ele estava muito abaixo do que jamais foi. Após várias tentativas, Embiid acabou sendo sacado com apenas 19 partidas.

Em 452 jogos na NBA, Embiid tem médias de 27,7 pontos, 11 rebotes e 3,7 assistências. O pivô tem contrato com o 76ers até 2029. Assim, nas próximas quatro campanhas, ele terá direito a cerca de US$248 milhões em salários.

