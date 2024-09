Trae Young elege os cinco melhores arremessadores da NBA

Em participação no podcast Million Dollaz Worth of Game, Trae Young elegeu os melhores arremessadores da NBA. Entre as escolhas, algumas óbvias como Stephen Curry e Klay Thompson. Além disso, ele também se incluiu entre os cinco principais. No entanto, um nome dito pelo armador do Atlanta Hawks foi curioso.

“Steph [Curry], Dame [Lillard], eu mesmo e Klay. O Thompson ainda é um dos cinco melhores arremessadores. Por fim, meu companheiro de equipe Bogdan Bogdanovic”, afirmou.

Os primeiros nomes citados por Young não causam surpresa. Curry, por exemplo, é a escolha quase unânime para melhor arremessador da história. Em sua carreira, afinal, o astro do Golden State Warriors já acertou 3.747 arremessos do perímetro, sendo a melhor marca de todos os tempos. Além disso, tem um aproveitamento de 42.5%.

Lillard e Thompson, por sua vez, também têm a bola do perímetro como um ponto forte. Em números totais na história da NBA, os dois são quarto e sexto, respectivamente.

Trae Young, no entanto, surpreendente ao selecionar ele e Bogdanovic na lista de melhores arremessadores da NBA. Isso porque os dois não têm a mesma bagagem dos outros nomes mencionados. O astro do Hawks, por exemplo, é somente o 14º em bolas de três pontos desde que ele chegou à liga, em 2018/19. Além disso, ele sequer aparece entre os 100 arremessadores ativos com melhor aproveitamento.

Bogdanovic, por outro lado, aparece em 16º em arremessos do perímetro certos desde que estreou na NBA. Em aproveitamento, por sua vez, o ala-armador do Hawks aparece somente na 49ª posição entre os jogadores em atividade.

Quinteto histórico

A confiança de Trae Young, aliás, não se limitou aos melhores arremessadores na atualidade. Ainda no podcast, o armador foi desafiado a montar o seu quinteto histórico da NBA. De início, ele não pensou duas vezes e se colocou na lista. Além disso, deixou de fora Michael Jordan e Stephen Curry, enquanto escolheu Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant e Shaquille O’Neal.

“Kobe Bryant é como se fosse o meu Michael Jordan. Portanto, Jordan fica como o meu sexto homem. Não posso colocar ele como ala, pois essa posição pertence a Durant. KD é um dos meus ídolos. Então, LeBron na 4 e Shaq na cinco”, afirmou o astro do Hawks.

