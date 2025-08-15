Egor Demin minimiza críticos de draft do Nets: “Não interessa”

O Brooklyn Nets chocou a NBA ao selecionar Egor Demin com a oitava escolha do draft desse ano. Mas o que não se esperava era que aquela seria só a primeira das decisões discutíveis do time na noite. A equipe, afinal, saiu da primeira rodada do recrutamento com cinco novatos e três deles eram armadores. O jovem russo sabe que houve essas contestações, mas preferiu não dar ouvidos para isso.

Continua após a publicidade

“Sei que houve várias opiniões e debates sobre eu ter sido a oitava escolha, né? Aliás, sobre todas as escolhas que a franquia fez. Mas tento me isolar do que dizem por aí. Não me interessa, pois tenho que me concentrar em meu trabalho. Eu preciso pensar em meu desenvolvimento, com as pessoas que estão ao meu lado, para ser a melhor versão de mim mesmo”, afirmou o calouro.

As críticas sobre o draft do Nets, a princípio, foram só uma extensão da cobertura de Demin como prospecto. Ele era um dos talentos mais divisivos da classe e, com isso, esteve no centro de muita discussão antes do recrutamento. É comum que seja uma situação difícil, pois esses jovens sempre foram elogiados nas quadras de basquete. Mas, para o russo, serviu como uma preparação para a carreira profissional.

Continua após a publicidade

“A troca de Luka Doncic foi emblemática para mim. Todos os eventos ligados a essa transação, em síntese, mostraram que essa liga não tem emoções e sentimentos. O status não existe. A NBA, acima de tudo, é um negócio. Você é só uma parte disso. Então, simplesmente nunca pode relaxar”, cravou o atleta de 19 anos.

Leia mais sobre o Brooklyn Nets

Concorrência

Egor Demin sai do draft para encarar uma disputa pouco usual por minutos no Nets. Afinal, os seus principais concorrentes também vêm do recrutamento. Nolan Traore, em particular, vai ser um rival como um jogador de armação também selecionado no TOP 20. O jovem russo deve sair em vantagem, mas até que ponto? Para garantir espaço, ele prefere olhar para si mesmo do que para a concorrência.

Continua após a publicidade

“Não há competição só dentro do seu time ou elenco. A disputa está por todos os lados porque a NBA é uma grande competição. É improvável que você possa respirar aliviado um dia que seja aqui. Por isso, eu estou focado em cumprir os meus objetivos. Que são os objetivos, aliás, definidos pela comissão técnica e a direção da franquia”, resumiu o calouro vindo de BYU.

Demin sabe que não há uma receita pronta, por exemplo, para fazer sucesso na NBA. Ele prefere ter metas a pressa para achar o seu espaço. “Há jogadores que são talentosos demais e acham o seu caminho bem rápido. Mas eu sei que isso exige um longo processo para a maioria dos atletas. O que tenho certeza é que quero ser um jogador que impacta o jogo nos 48 minutos do cronômetro”, resumiu.

Continua após a publicidade

Referência

O Nets, certamente, vai ter um elenco cheio de novatos para a próxima temporada. Mas não se faz um time funcional só com jovens. É preciso jogadores mais experientes até para darem orientação e servirem como orientação. Michael Porter Jr., a princípio, é quem chegou ao elenco para ser esse “jovem veterano”. Demin está empolgado para jogar e trabalhar ao lado do ex-ala do Denver Nuggets.

“Eu já tive a chance de conversar um pouco com Michael e entender como se prepara para a próxima temporada. Ele está aqui, antes de tudo, para nos ajudar a vencer. E quer não só aprimorar o seu jogo, mas contribuir para o crescimento de todos. Ele vai trazer muita experiência e, acima de tudo, uma noção de ética de trabalho exemplar para todos”, projetou o garoto.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA