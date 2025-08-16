Boletim de rumores e trocas da NBA (16/08/2025)

Bem-vindo à edição de 16 de agosto do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Continua após a publicidade

Celtics pode trocar Anfernee Simons durante a temporada

Não é segredo para ninguém que o Boston Celtics busca negociar Anfernee Simons antes do início da próxima temporada. Mas, a princípio, a equipe ainda não achou uma troca ideal. Então, é hora de começar a perguntar: e se não fecharem essa negociação até outubro? Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, o time deve seguir a procura de interessados durante a campanha regular.

“Os esforços de Boston no sentido de trocar Anfernee, por enquanto, não resultaram em nada. Mas a tendência é que ele possa ser negociado pelos próximos meses. A franquia está pronta para ouvir propostas até a próxima trade deadline, em fevereiro de 2026”, contou o jornalista. Espera-se que o Celtics exija, acima de tudo, flexibilidade salarial para ceder o ala-armador de 26 anos.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Summer League não “abalou” percepção sobre Dalton Knecht

Dalton Knecht foi visto como um steal para o Los Angeles Lakers no draft de 2024. Mas, agora, a visão mudou muito. O ala foi uma decepção, em particular, nas Ligas de Verão. Ele teve média de 11,7 pontos em seis jogos, enquanto converteu só 32% dos arremessos de quadra. De acordo com Dan Woike, do site The Athletic, o rendimento não abalou a visão da liga em relação ao atleta.

“Eu não vou entrar em detalhes sobre a situação de Dalton. Mas o que posso dizer é que não acho que os avaliadores da liga vejam a atuação dele na Summer League com essa gravidade. Não teve um peso tão grande assim, no fim das contas”, garantiu o repórter. Knecht marcou 9,1 pontos e 2,8 rebotes em 78 jogos em sua temporada de estreia.

Continua após a publicidade

Killian Hayes tem propostas da Europa, mas prioriza NBA

A carreira de Killian Hayes, em síntese, não decolou. Mas ele ainda não está pronto para desistir do sonho de ser um atleta consolidado na liga. Segundo Gabriel Pontel-Jouve, do site Be Basket, várias equipes da Europa teriam interesse em contratar o armador francês. A sua vontade, no entanto, é fazer a pré-temporada nos EUA.

“Killian atrai sondagens de vários clubes da Europa. O ASVEL, por exemplo, já teria feito uma proposta grande para contratá-lo. Mas ele recusou. A sua prioridade é seguir nos EUA e buscar uma nova oportunidade da NBA. Se nada surgir, então, ele pode pensar em retornar à Europa”, relatou matéria do site Euro Hoops.

Continua após a publicidade

Kings segue como favorito absoluto por Russell Westbrook

Afinal, qual vai ser o próximo time de Russell Westbrook na NBA? O astro segue como agente livre depois de 45 dias de mercado reaberto. E, mais do que isso, não há novas notícias sobre a sua situação e futuro. Ou seja, a franquia favorita para contratá-lo não mudou também. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o Sacramento Kings segue como mais forte candidato a trazer o armador.

“Sacramento segue como o destino mais provável para Russell, que vai fazer 37 anos no mês inaugural de próxima temporada. Espera-se que, a princípio, ele saia do banco de reservas. Deve dividir as funções de armação da equipe, assim, com o também recém-contratado Dennis Schroder”, detalhou o jornalista. A tendência é que o veterano assine contrato pelo salário mínimo.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que o New York Knicks já foi apontado como interessado em Westbrook, mas prioriza Ben Simmons. O veterano teve médias de 13,3 pontos, 4,9 rebotes e 6,1 assistências na temporada passada.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala-armador Ethan Thompson, para começar, é o novo contratado do Miami Heat. Depois de ótima temporada na G League, o especialista em arremessos de três pontos assinou um vínculo two-way com o time.

Continua após a publicidade

– Bones Hyland, enquanto isso, caminha para ficar no Minnesota Timberwolves por mais uma temporada. A franquia ainda estuda reforços no mercado, mas a tendência é que decidam renovar contrato com o ala-armador de 24 anos.

– Por sua vez, o armador Jason Preston fechou com o Los Angeles Clippers para os treinos de pré-temporada. Ele vai estar no período de preparação com um vínculo não garantido e, com isso, disputará uma vaga no elenco.

Continua após a publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 16/08, você lembra de Cole Swider? Pois o ex-ala do Lakers está de malas prontas para a Turquia, onde vai atuar pelo Anadolu Efes na próxima temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA