Por jogadores, NBA quer restringir apostas na próxima temporada

Liga busca medidas para minimizar polêmicas com apostas

jogadores nba apostas temporada Fonte: Reprodução / X

De acordo com a ESPN, a NBA e o sindicato dos jogadores (NBPA) quer restringir alguns tipos de apostas na próxima temporada. Em comunicado, a liga disse apoiar limites em bets para reduzir o risco de manipulação e combater o abuso de atletas. A tentativa de mudança vem após um ano em que três nomes foram acusados ou investigados por atitudes ilegais.

“Proteger a integridade do nosso jogo é primordial. Então, acreditamos que limitações em certas apostas devem acontecer. Qualquer abordagem deve ter como objetivo reduzir o risco de manipulação de desempenho. Assim, garantindo que os fãs que desejam fazer apostas possam fazer por meio de mercados legais”, disse a NBA em comunicado à ESPN.

Na última temporada, três jogadores da NBA se envolveram em polêmicas com apostas. A liga baniu o ex-jogador do Toronto Raptors, Jontay Porter, em abril de 2024. Isso porque ele havia manipulado seus números em duas partidas. O irmão de Michael Porter Jr se declarou culpado de acusações federais e admitiu em tribunal ter se retirado de dois jogos durante a temporada 2023/24. O objetivo era beneficiar quem apostou no under (números abaixo) em suas estatísticas.

Como resultado, a NBA pediu às casas de apostas parceiras para retirar a chances de under em jogadores com contratos two-way, como era o caso de Porter. Agora, a liga acredita que limitar ainda mais outras possibilidades pode ajudar a diminuir manipulações.

Além de Porter, outros dois nomes conhecidos da NBA foram investigados: Terry Rozier e Malik Beasley. No entanto, nenhum deles teve acusação de crimes até agora. De acordo com a NBPA, o ex-Raptors é considerado um caso isolado e não encontrou evidências de outras manipulações.

“Os jogadores estão preocupados com o fato de as apostas paralelas terem se tornado uma fonte cada vez maior de assédio. Seja online ou presencial. Se regras mais rígidas podem ajudar a minimizar esse abuso, então apoiamos uma análise mais profunda”, disse o sindicato.

O último nome em investigação por apostas foi Malik Beasley, do Detroit Pistons. Ele foi passou a ser suspeito e o Ministério Público dos EUA está investigando o jogador de 28 anos. O ala-armador e a franquia discutiam uma renovação de contrato de US$42 milhões por três anos. Mas, as conversas pararam. O advogado do atleta, Steve Haney, confirmou a investigação. Mas, disse que o seu cliente não sofreu acusação.

Antes de Beasley, Terry Rozier, do Miami Heat, teve o nome ligado a um esquema suspeito em jogo da NBA. De acordo com a ESPN, um apostador fez 30 apostas em 46 minutos durante uma partida do jogador. Os bilhetes, que deram um lucro de US$13.7 mil, foram feitos em 23 de março de 2023. O duelo, na ocasião, foi entre Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans. Apesar das suspeitas, a liga investigou a partida do armador. Porém, concluiu que não teve violação de regra.

