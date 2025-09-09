EuroBasket: Alperen Sengun brilha e Turquia despacha Polônia

Liderada por Alperen Sengun, a Turquia despachou a Polônia e avançou à semifinal do EuroBasket 2025. No duelo que ocorreu nesta terça-feira (9), em Riga, na Letônia, os turcos levaram a melhor por 91 a 77. Assim, a seleção turca chega ao top 4 da competição pela terceira vez na história. As outras foram em 1949 e 2001. Desse modo, o sonho do título inédito se mantém vivo.
O quarto inicial foi equilibrado, mas a Turquia tomou conta do jogo no segundo período. Apertou a defesa, forçou nove erros da Polônia e contou com Alperen Sengun inspirado no ataque. Assim, com dez pontos do pivô, os turcos foram para o intervalo com uma vantagem confortável: 46 a 32.
No terceiro quarto, a Turquia chegou a abrir 22 pontos de frente. Mas a Polônia reagiu e fez uma sequência de 7 a 0 ao final do período. Já nos últimos 12 minutos, ambas as seleções trocaram cestas. Ou seja, os turcos não passaram sustos, e, assim, saíram de quadra com a vitória.
Protagonista do duelo entre Turquia e Polônia, Alperen Sengun fez um triplo-duplo: 19 pontos, 11 rebotes e dez assistências, em 31 minutos. Dessa forma, ele se tornou o mais jovem a alcançar essa marca. Agora na semifinal, o pivô do Houston Rockets segue como um dos favoritos ao prêmio de MVP do EuroBasket.
Além disso, outros seis jogadores da Turquia tiveram dois dígitos em pontos. Ou seja, Sengun teve a ajuda dos companheiros. Já pela Polônia, os destaques foram Mateusz Ponitka e Jordan Loyd, com 19 pontos cada.
Agora, a Turquia espera o vencedor de Lituânia x Grécia, que se enfrentam ainda hoje (15h). A semifinal vai ocorrer nesta sexta-feira (12). Vale dizer que a seleção turca é apenas uma das duas invictas no EuroBasket. A outra é a Alemanha, que pega a Eslovênia nas quartas.
Turquia 91 x 77 Polônia
Turquia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alperen Sengun
|19
|11
|10
|3
|0
|Shane Larkin
|13
|5
|5
|1
|0
|Sehmus Hazer
|13
|1
|1
|1
|0
|Kenan Sipahi
|11
|0
|4
|1
|0
Três pontos: 11-26 (42%); Kenan Sipahi: 3-5
Polônia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Mateusz Ponitka
|19
|6
|6
|1
|0
|Jordan Loyd
|19
|3
|2
|1
|0
|Michal Sokolowski
|13
|2
|3
|1
|0
|Aleksander Dziewa
|11
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 10-29 (34%); Aleksander Dziewa: 3-5
Quartas de final do EuroBasket 2025
Terça-feira (09/09)
Lituânia x Grécia – 15h
Quarta-feira (10/09)
Finlândia x Geórgia – 11h
Alemanha x Eslovênia – 15h
