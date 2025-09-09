Fim da novela: Josh Giddey renova contrato com Bulls

Armador australiano assegura permanência em Chicago

josh giddey bulls contrato Fonte: Reprodução / X

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador Josh Giddey acertou um novo contrato com o Chicago Bulls. Segundo o jornalista, o acordo é válido por quatro temporadas. Nesse período, o atleta de 22 anos vai receber US$100 milhões em salários.

A renovação do vínculo com o jovem australiano era uma das prioridades do Bulls nesta offseason. Como Giddey era agente livre restrito, a franquia estava tranquila quanto a um acordo. Afinal, poderia cobrir quaisquer ofertas que ele recebesse.

A princípio, Josh Giddey queria um contrato de US$30 milhões anuais. O Bulls, por outro lado, fez uma oferta inicial de US$20 milhões por temporada. Desse modo, ambas as partes cederam no acordo.

O armador chegou ao time de Chicago na última offseason, após uma troca com o Oklahoma City Thunder. Apesar da mediocridade do Bulls, Giddey produziu ótimos números e se tornou o principal jogador da equipe. Em 70 jogos, ele alcançou médias de 14,6 pontos, 8,1 rebotes e 7,2 assistências. Além disso, acertou quase 38% das bolas de três, seu melhor aproveitamento da carreira. No Thunder, por exemplo, ele converteu apenas 31% dos arremessos de longa distância.

Sexta escolha do Draft de 2021, Giddey já disputou 280 jogos na NBA. Nos três anos em Oklahoma, ele não mostrou a evolução que o Thunder imaginava. Assim, a equipe abriu mão dele para trazer o especialista defensivo Alex Caruso, na negociação com o Bulls.

Em Chicago, o camisa 3 caiu nas graças do técnico Billy Donovan. Além disso, ele passou a ter mais liberdade com a bola nas mãos e se tornou um ótimo playmaker. Assim, virou protagonista na nova equipe. Como resultado do sucesso imediato, Josh Giddey foi recompensado pelo Bulls com um contrato lucrativo.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Bulls não se classificou para os playoffs. Nas últimas oito campanhas, aliás, chegou apenas uma vez à pós-temporada (2022). Além disso, a franquia não vence uma série de playoffs desde 2015, quando foi semifinalista da Conferência Leste.

Após mais um fracasso, o time de Chicago finalmente vai abraçar um processo de reconstrução do elenco. Demorou, mas o vice-presidente de operações de basquete, Arturas Karnisovas, caiu na real de que o Bulls precisa fugir da mediocridade. Times com elencos medianos não chegam aos playoffs nem ficam com escolhas altas no Draft, ou seja, estão no limbo.

Hoje, a franquia considera o australiano e o ala Matas Buzelis como pilares para os próximos anos. O novo contrato, portanto, mostra que o Bulls confia em Josh Giddey para voltar a ser competitivo na NBA.

