NBA indica cinco jogadores dos EUA que podem vencer o MVP

O domínio dos estrangeiros impressiona. Desde o MVP de James Harden, em 2018, a NBA não viu mais jogadores dos EUA vencendo o prêmio máximo para atletas na liga. Ou seja, já são sete anos em que ninguém dos Estados Unidos vence. E parece pouco provável que isso aconteça tão cedo. Afinal, os melhores atletas seguem sendo os de fora do país.

No entanto, o site oficial da NBA aponta que existe uma chance para cinco jogadores dos EUA já em 2025/26. De acordo com a liga, é possível interromper a sequência. Desde 2019 Nikola Jokic venceu três vezes, enquanto Giannis Antetokounmpo foi o MVP outras duas.

O grego ganhou em 2019 e em 2020. Mas a partir dali, Jokic sempre esteve envolvido. Isso porque, no período, ele venceu ou ficou em segundo. Em 2023, Joel Embiid bateu o sérvio. Já em 2025, deu Shai Gilgeous-Alexander no MVP da NBA.

Mas a NBA também não vê ninguém dos EUA sequer entre os dois primeiros do MVP desde LeBron James, em 2020. Enquanto isso, Stephen Curry foi terceiro em 2021.

Para acirrar ainda mais a rivalidade com os estrangeiros que dominam o MVP, a NBA terá uma mudança no All-Star Game a partir de 2026, com os times divididos entre os jogadores que nasceram nos EUA e os de outros países. Será a primeira vez que o Jogo das Estrelas promove o desafio.

De acordo com o site oficial da NBA, os seguintes jogadores que nasceram nos EUA podem vencer o MVP em 2025/26:

Jalen Brunson (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Anthony Davis (Dallas Mavericks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

MVP na NBA

É fato que o MVP é um prêmio que premia o melhor jogador do melhor time da NBA, exceto por narrativas. Mas desde 2018, nada diferente acontece.

James Harden, o último dos EUA a vencer o MVP, brigou pelo prêmio no ano anterior e chegou a ser favorito. No entanto, pelo fato de Russell Westbrook fazer a primeira temporada de triplo-duplo de sua carreira, a liga optou por dar ao armador, então do Oklahoma City Thunder, o posto de número um de 2017.

O Cleveland Cavaliers, na última temporada da NBA, teve a melhor campanha do Leste. Entretanto, Donovan Mitchell não passou do quinto lugar na votação. Ele ficou logo atrás de Jayson Tatum, do Boston Celtics, que teve três vitórias a menos que o Cavs.

Mas o time de Ohio acabou sendo premiado com Kenny Atkinson como o melhor técnico e Evan Mobley, sendo eleito o melhor defensor da liga. Agora, Mitchell aparece na lista da NBA para o MVP.

Anthony Davis chegou a ser terceiro em 2018, enquanto Anthony Edwards e Cade Cunningham jamais passaram do sétimo lugar. Por fim, Jalen Brunson, do Knicks, foi o quinto em 2024 e décimo na votação do último ano.

Vale lembrar, no entanto, que outros estrangeiros estão entre os melhores jogadores da NBA, como Luka Doncic e Victor Wembanyama. Isso, sem contar com os de sempre, como Antetokounmpo, Gilgeous-Alexander e, claro, Jokic.

