Kevin Durant foi MVP das finais da NBA “sem querer”

Em sua passagem pelo Golden State Warriors, o astro Kevin Durant foi campeão duas vezes da NBA, garantindo o MVP das finais em ambas. No entanto, o segundo teria acontecido “sem querer”. Ao menos, é o que diz Quin Cook, seu antigo colega de time.

Continua após a publicidade

De acordo com Cook, Kevin Durant queria que Stephen Curry ficasse com o MVP das finais. A ideia era calar críticos que menosprezavam o armador. Entretanto, Durant, que venceu em 2017, ficou com o prêmio mais uma vez no ano seguinte.

“Kevin (Durant) queria muito que Stephen Curry fosse o MVP das finais ali. Ele só falava disso a campanha toda, algo como ‘eu não posso esperar para ele vencer, então vai poder calar a boca de todo mundo'”, disse Cook, em entrevista ao site NBC Sports Bay Area.

Continua após a publicidade

Mas nem tudo foi como Durant planejava, após o Warriors enfrentar o Cleveland Cavaliers mais uma vez na decisão da NBA. Era o quarto ano seguido em que os times faziam a final.

“Acho que foi no segundo jogo, quando Curry quebrou o recorde com nove cestas de três. Então, no terceiro, a gente estava mal, Steph estava mal e Kevin, acidentalmente, fez mais de 40 pontos (43). Mas quando você olha os números, acho que Kevin teve um triplo-duplo no quarto jogo. Ele nem estava tentando ser agressivo no ataque. Só para ter uma ideia de como ele é bom. Então, Kevin venceu o MVP das finais da NBA de forma consecutiva sem querer”, concluiu.

Continua após a publicidade

Leia mais

As disputas entre Warriors e Cavs foram históricas. Durante quatro anos consecutivos, os times se enfrentaram. Na primeira, venceu a equipe, então baseada em Oakland. Depois, em 2016, Cleveland ficou com o título após estar perdendo por 3 a 1, em grande virada comandada por LeBron James e Kyrie Irving. Foi aí que veio a ideia da direção do Golden State de contratar Kevin Durant.

O astro estava no Oklahoma City Thunder, seu primeiro time na NBA. Então, Kevin Durant aceitou proposta e foi às finais da NBA nos três que ficou por lá, vencendo dois títulos e o MVP da decisão. Então, em seu último ano no Warriors, ele enfrentou o Toronto Raptors na decisão e o time canadense venceu. Foi quando sofreu ruptura no tendão de Aquiles e deixou Golden State.

Continua após a publicidade

Desde então, Durant passou por Brooklyn Nets e Phoenix Suns, sempre em busca de mais um título na NBA. Sem sucesso em ambos, ele foi para o Houston Rockets na atual agência livre.

Enquanto isso, Stephen Curry finalmente foi MVP das finais da NBA, em 2022, ao bater o Boston Celtics de Jayson Tatum na decisão.

Continua após a publicidade

Aos 36 anos, o MVP de 2014 já fez mais de 1.100 jogos na NBA e possui médias de 27.2 pontos, 7.0 rebotes, 4.4 assistências e acertou 39.0% das cestas de três na carreira.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA