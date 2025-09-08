Cooper Flagg usa NBA 2K para aprender a jogar com Kyrie Irving

O Dallas Mavericks terá um time competitivo para a próxima temporada da NBA. Mesmo após trocar Luka Doncic, a franquia terá o jovem Cooper Flagg, Anthony Davis e Kyrie Irving, que se recupera de uma grave lesão. Desse modo, um trio que pode dar chances ao Mavs de competir pelo título já em 2025/26.

Uma das principais dúvidas, porém, é em relação a Kyrie Irving. O astro rompeu o ligamento cruzamento anterior do joelho esquerdo e deve retornar às quadras somente em 2026. Desse modo, não está claro quem será o armador, bem como os novos nomes do elenco não vão ter tempo de treinar com o camisa 11.

Cooper Flagg, ainda assim, adotou uma estratégia. Para facilitar sua transição na NBA e se acostumar com Irving, ele tem jogado com o time do Dallas Mavericks no NBA 2K. A forma do jovem ala aprender a jogar com o Mavs foi revelada por Ronnie 2K, embaixador do simulador de basquete.

“Tenho conversado bastante com Cooper Flagg nas últimas semanas e ele está tentando se adaptar a como vai se encaixar nesse time jogando NBA 2K26 com ele, integrado com Irving e Anthony Davis“, disse Ronnie. “Pode ser que ele não jogue com Kyrie por um tempo. Então, é bem legal que consiga simular isso, ver como é o movimento sem a bola. Nossa IA é muito boa. Ela realmente simula a experiência em quadra”.

De fato, o simular permite que Cooper Flagg analise todo o elenco e os estilos de jogo da equipe. Desse modo, pode ver como ele poderá se encaixar sem a bola, ao lado de Davis e Irving.

Mais do que isso, o ex-Duke pode tentar explorar uma nova função, a de armador. Isso porque, enquanto Kyrie Irving estiver fora por lesão, é provável que Jason Kidd teste Cooper Flagg como principal condutor de jogadas da equipe. Desse modo, uma nova função para o ala, que terá que se preocupar com a armação do time.

“Quero colocar Cooper Flagg como armador. Quero deixá-lo desconfortável e ver como ele reage comandando o jogo. Cooper é capaz de jogar na 2, na 3. Ele se sente confortável jogando assim, mas queremos pressioná-lo. Acho que ele vai responder de forma positiva. Não tem problema falhar, não tem problema perder a bola. Já conversamos sobre isso. Então, vamos começar logo de cara”, disse Kidd.

