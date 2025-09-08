Ben Simmons recusou contrato com Knicks

Em meio a rumores sobre seu futuro na NBA, Ben Simmons teria recusado um contrato com o New York Knicks. De acordo com Marc Stein, do site Substack, a franquia ofereceu um acordo mínimo de veteranos para o armador, mas não teve sucesso. Ainda segundo o jornalista, esta é a única oferta que a equipe pode fazer por estar perto do teto salarial da liga.

“O Knicks de fato ofereceu um contrato de um ano a Ben Simmons, mas o ex-All-Star recusou. Nova York está limitado a ofertas de contrato mínimo, à medida que os treinos para a temporada se aproximam. Enquanto isso, o jogador entrou na offseason esperançoso de garantir um contrato acima do mínimo após ter sido defendido Nets e Clippers na última campanha”, publicou Stein.

Portanto, a informação do insider contradiz rumores sobre uma possível aposentadoria do australiano. Isso porque, ao dizer que Ben Simmons recusou um contrato mínimo do New York Knicks por querer receber mais, vai no sentido oposto ao de parar de jogar. Por outro lado, pode ser um indicativo de não querer mais estar na NBA.

Vale lembrar, aliás, que na última quinta-feira (4), Stein revelou que o agente Bernie Lee deixou de trabalhar para o armador. Então, aumentou ainda mais as dúvidas sobre seu futuro. Hoje, ele é agente livre irrestrito na NBA.

Ben Simmons começou a última temporada da NBA pelo Brooklyn Nets, mas foi dispensado. Depois, fechou com o Los Angeles Clippers até o fim de 2024/25. No entanto, ele não teria recebido propostas para seguir em 2025/26. Ao todo, foram mais de dois anos com o time de Nova York, onde disputou 90 jogos, com médias de 6.5 pontos, 6.2 rebotes e 6.3 assistências. Então, na última trade deadline, foi negociado para a equipe da Califórnia, onde atuou em 18 jogos e teve menos de 3.0 pontos de média.

Ao longo dos últimos meses, o Knicks apareceu como principal candidato a ter Ben Simmons em 2025/26. O objetivo, aliás, seria tê-lo como última peça do elenco da próxima temporada. No entanto, na última semana, Stefan Bondy, do jornal New York Post, alertou sobre a chance do atleta se aposentar aos 29 anos.

“Ben Simmons despertou o interesse do Knicks e de outro time, mas também está questionando se deseja continuar jogando na NBA na próxima temporada. Ele acumulou jogos sem entrar em quadras nas últimas temporadas e mais de US$200 milhões em ganhos na carreira. Agora, estaria dizendo que não tem certeza se quer continuar jogando”, escreveu o jornalista.

