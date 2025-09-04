Aos 29 anos, Ben Simmons pode se aposentar da NBA

De acordo com Stefan Bondy, do jornal New York Post, Ben Simmons pode se aposentar da NBA, mesmo aos 29 anos. Ainda segundo a publicação, o New York Knicks mantém interesse no armador, mas ele não está certo se deseja continuar em atividade na liga. O australiano é agente livre irrestrito após término de contrato com o Los Angeles Clippers.

“Ben Simmons despertou o interesse do Knicks e de outro time, mas também está questionando se deseja continuar jogando na NBA na próxima temporada. Ele acumulou jogos sem entrar em quadras nas últimas temporadas e mais de US$200 milhões em ganhos na carreira. Agora, estaria dizendo que não tem certeza se quer continuar jogando”, escreveu o jornalista.

Antes do rumor sobre Ben Simmons se aposentar da NBA, Sam Amico, do site Hoops Wire, já havia alertado sobre a chance do jogador iniciar a temporada sem contrato. Isso porque os times não estariam dispostos a dar um salário maior do que o mínimo de veteranos. Por outro lado, ele gostaria de receber mais. Da mesma forma, ele citou Russell Westbrook na mesma situação.

“Eles não devem ganhar nada além do salário mínimo. Eles estão limitados no que podem fazer hoje em dia. Não estamos mais em 2017 ou 2019. Se Russell Westbrook ou Ben Simmons, não fecharem contratos com algum time da NBA não será surpresa. Você pode encontrar caras mais jovens que eles por menos. Não é nada pessoal. Então, por que não dar uma chance a outra pessoa?”, disse um olheiro a Amico.

Nesta quarta-feira (3), então, o New York Post se contrapôs a informação de Amico de duas formas. Primeiro, há um time interessado em Ben Simmons: o New York Knicks. Enquanto isso, mesmo com o desejo da franquia em ter o armador, a vontade de deixar a NBA pode ser decisiva para seu futuro.

Ao longo dos últimos meses, o Knicks apareceu como principal candidato a ter Ben Simmons em 2025/26. O objetivo, aliás, seria tê-lo como última peça do elenco da próxima temporada. O interesse do time de Nova York no atleta, aliás, considera a limitação nos salários da equipe. Após fechar com Guerschon Yabusele por US$12 milhões nos próximos dois anos, a franquia ficou perto do segundo nível de multas da NBA. Desse modo, poderia contratar apenas um jogador pelo mínimo de veterano na agência livre.

No entanto, há dois problemas para a continuidade de Simmons na NBA: lesões e mente. Afinal, ele sofreu com dificuldades físicas nos últimos anos e nunca conseguiu recuperar sua confiança desde os playoffs de 2020/21 com o Philadelphia 76ers. Na ocasião, ele sofreu muitas críticas por um lance crucial na eliminação do time. Depois, teve grave lesão nas costas que o tirou da temporada seguinte.

Sem clima, deixou o Sixers rumo ao Brooklyn Nets, onde tentou um recomeço. Mas, sem sucesso. Ao todo, foram mais de dois anos com o time de Nova York, onde disputou 90 jogos, com médias de 6.5 pontos, 6.2 rebotes e 6.3 assistências. Então, na última trade deadline, foi negociado para o Los Angeles Clippers, onde atuou em 18 jogos e teve menos de 3.0 pontos de média.

