Estrelas da NBA podem começar temporada sem contrato

De acordo com Sam Amico, do site Hoops Wire, duas estrelas da NBA podem começar a próxima temporada sem contrato com nenhum time. Isso porque, agentes livres, Russell Westbrook e Ben Simmons ainda não acertaram com nenhuma equipe da liga. Além disso, os rumores sobre interessados perderam força nos últimos dias.

Ainda segundo o jornalista, o grande problema para que as duas estrelas fiquem sem contrato no início da temporada da NBA é o valor. Afinal, eles não querem receber o mínimo de veteranos, mas é o que equipes estariam dispostas a oferecer para 2025/26.

“Honestamente, não ganham mais nada além do salário mínimo. Eles estão limitados no que podem fazer hoje em dia. Não estamos mais em 2017 ou 2019. Se Russell Westbrook ou Ben Simmons, não fecharem contratos com algum time da NBA não será surpresa. Você pode encontrar caras mais jovens que eles por menos. Não é nada pessoal. Então, por que não dar uma chance a outra pessoa?”, disse um olheiro a Amico.

O insider completa dizendo que a tendência é que Simmons e Westbrook iniciem 2025/26 sem nenhum contrato. No entanto, podem surgir equipes interessadas entre dezembro ou janeiro. Ou seja, após três meses de fase regular já disputada. Isso porque eles não seriam mais jogadores que as franquia têm pressa para fechar acordo.

Por outro lado, já houve rumores sobre times interessados nos veteranos. Westbrook seria alvo do Sacramento Kings. No entanto, o negócio parece ter esfiado. Isso porque o time californiano condiciona a chegada do armador após troca de Malik Monk. A equipe tenta despachar o jogador para abrir vaga no elenco. Por enquanto, nada de achar algum interessado nele.

A equipe queria um grande armador para a próxima campanha, mas acabou fechando com o alemão Dennis Schroder. A ideia seria conseguir uma troca, mesmo que fosse para envolver DeMar DeRozan. Nada, por enquanto.

Russell Westbrook estava no Denver Nuggets. No time, ele foi reserva por quase toda a campanha, mas Denver teve bons momentos quando foi titular. Ao lado de Nikola Jokic, ele teve médias de 13.3 pontos, 6.1 assistências e 4.9 rebotes em 75 jogos no total. Entretanto, quando foi do quinteto inicial, ele fez 15.3 pontos, 7.0 passes para a cesta, além de 6.1 rebotes.

Enquanto isso, o New York Knicks já pareceu estar bem interessado em Ben Simmons. Brett Siegel, do portal Clutch Points, informou, no início de agosto, que a franquia era favorita a assinar com o armador. A ideia seria contratá-lo para uma das vagas restantes do elenco. Hoje, o time tem 12 atletas sob contrato.

Simmons tem sete temporadas na NBA e já acumulou mais de US$203 milhões em salários. Após ser a primeira escolha do Draft de 2016, o armador defendeu o Philadelphia 76ers em quatro campanhas, onde viveu o auge da carreira e recebeu três seleções para o All-Star Game. No entanto, após sair de lá, passou por muitas lesões e perdeu espaço na liga.

